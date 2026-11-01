北卡餐廳員工把清潔劑當成糖 顧客喝下瑪格麗特灼傷口腔

北卡羅來納州一間Chili's餐廳的顧客，在飲用調酒瑪格麗特後出現口腔灼傷；示意圖。（取材自Caio Niceas@Castorly Stock）

AI摘要 文章摘要整理： 北卡一間Chili's因員工誤將粒狀脫脂清潔劑當糖用於瑪格麗特，導致3名顧客口腔灼傷；經調查後餐廳已恢復食品服務許可。

北卡羅來納州 一間Chili's餐廳的顧客，在飲用調酒瑪格麗特(Margarita)後出現口腔灼傷，但這並非龍舌蘭酒所致。

根據北卡山麓衛生區(Foothills Health District)發布的消息，位於福里斯特城(Forest City)一家Chili's餐廳在10月28日，有三名顧客在飲用瑪格麗特調酒後，口腔及周圍立即出現化學灼傷。

新聞稿指出，這些顧客在餐廳當天開門營業後不久便​​點了飲料，並在離開就醫前告知了工作人員此事。

相關部門在展開調查並暫停餐廳的餐飲服務許可證後發現，這起導致三名Chili's餐廳顧客化學灼傷的事件

，是員工錯把粒狀化學清潔劑當成糖用所造成的。

「這次事件凸顯了餐飲服務場所正確標註、儲存和處理化學品的重要性，」山麓衛生區主任馬斯特斯(Jason Masters)在聲明中強調。

根據Chili's餐廳發給「今日美國」(USA Today)的聲明中表示，他們已經知道這起「獨立事件」。

聲明中寫道：「我們的團隊立即採取行動，為受影響人員提供支持，並避免造成進一步傷害。我們正在積極調查此次事件的相關情況，因為顧客和團隊成員的健康與福祉始終是我們的首要任務。」

根據山麓衛生區的初步調查結果，10月26日，一名負責清洗餐廳外牆的承包商工人將一種顆粒狀脫脂劑裝入一個未貼標籤的容器中，並交給了餐廳的一名員工，該員工隨後將容器帶入餐廳，並遺留在吧台區。

根據釋出的新聞稿，兩天後，「一名員工在準備午餐時發現了這個未貼標籤的容器，誤以為裡面裝的是糖，便用其中的化學物質製作了瑪格麗特調酒」。

顧客們喝下瑪格麗特調酒後，「立即感到口腔及其周圍不適，並出現化學灼傷症狀」，他們隨即通知了餐廳工作人員，並前往就醫。之後，兩名品嚐過這顆粒狀化學物質的餐廳員工也出現了類似的症狀。

截至10月29日，官方已完成相關調查，並在該餐廳「符合所有適用的食品安全要求，可以安全地恢復營業」後恢復了它們的食品服務許可證。