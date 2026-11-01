「沒有一刻不痛苦」田州女囚注射死刑失敗 至今說話困難

田納西州50歲女性死囚派克9月30日經歷注射毒劑死刑失敗，成為首例在注射死刑藥物後存活的受刑人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州女死囚派克注射死刑失敗後存活並出院返監，她首度表示身心持續劇痛；事件也引發對執行程序失誤、州長是否改判及再度處決的爭議。

田納西州 50歲女性死囚派克(Christa Pike)9月30日經歷注射毒劑死刑 失敗，成為首例在注射死刑藥物後存活的受刑人，引發各方高度關注。10月30日她首次發表聲明，自陳那晚行刑失敗後，她「沒有一刻不承受痛苦，迄今說話困難，不只肉體痛苦，內心和靈魂同樣飽受煎熬。」

派克表示，她本已準備平靜離世，卻發現自己獨自一人在醫院病床上醒來，感到十分困惑，「不知為什麼在那晚活了下來，也不知接下來會發生什麼」，正在「探索發生在我身上這一切的意義」。她並表示，她「始終掛念受害者家人及他們所承受的巨大痛苦與損失」，面對「無能導致許多人陷入可怕境地」，她感到「深受傷害」。

美聯社報導，1995年，時年18歲的派克與未成年男友將19歲同學史萊默（Colleen Slemmer）折磨致死，派克成為被判死刑的最年輕女性之一。30年後，當局決定行刑，史萊默的母親還從佛州趕來見證死刑執行過程。結果，派克被注射了兩劑戊巴比妥鈉(pentobarbital)後並未斷氣，而是陷入昏迷重傷，一度需仰賴呼吸器，近一周後才甦醒並能說話及攙扶行走。如今派克出院返監，是否再度處決，引發法律、健康與政治爭議。

派克目前仍被判死刑，她的律師希望田納西州共和黨州長李伊(Bill Lee)將其刑期改為終身監禁。但李州長本周對記者表示：「除非法院另有裁決，否則我認為她的刑期不會改變。」

派克的死刑執行過程問題頻出。她的律師先前曾發出警告，指派克靜脈細小且患有血液凝固障礙的血小板增多症，可能難以建立靜脈注射通路。行刑當天，注射藥物很可能未正確進入血液循環，而是積累在手臂中，導致她手臂灼傷、陷入昏迷。

法庭文件顯示，田州死刑執行小組過去曾持續依規定練習靜脈穿刺，但現行規程不再包含此項內容。李伊已委派前聯邦檢察官進行獨立審查，並延後該州原定今年執行的其他注射死刑。田州懲教廳(Correction Department)矯正局長則已為此請辭。