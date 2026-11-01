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川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

整理包／西班牙高鐵為何一再出事？9個月內2起事故釀115死

川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

編譯盧思綸／即時報導
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佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住...
佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上9人全數罹難。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

佛州棕櫚灘郡一架載9人的Learjet 60墜毀，機上全數罹難，事故地點鄰近海湖莊園；管制錄音顯示飛行員曾通報亂流、結冰並急速失控下降，FAA與NTSB已展開調查。

法新社報導，佛州1日發生嚴重墜機事故，一架載有9人的小型噴射機從空中高速墜落，機頭朝下撞進住宅區，機上9人全數罹難。事發地點距離美國總統川普的海湖莊園豪宅不到11公里，而事發前1小時，川普才剛從附近機場搭乘空軍一號離開。社群平台流傳的影片顯示，飛機幾乎俯衝撞向地面，瞬間炸出巨大火球，在道路旁留下燃燒中的大坑。

▲ 影片來源：X平台＠DD Geopolitics（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據美國運輸部長達菲，失事飛機是一架里爾60型噴射機（Learjet 60），當天從德州奧斯汀起飛，原定飛往巴哈馬，卻在飛經佛州棕櫚灘郡時墜毀，地點位於克雷斯特黑文社區附近。

紐約郵報報導，最新曝光的空中交通管制錄音揭露飛機墜毀前的驚恐時刻。飛行員起初向邁阿密航路交通管制中心通報，飛機遭遇中度亂流及輕微結冰，但情況隨即急轉直下，飛機開始以驚人速度急速下降。飛行員緊急發出「Mayday」求救訊號，驚呼：「我們正以每分鐘1萬英尺的速度下降！」隨後更通報下降速度達每分鐘2萬英尺，飛機已處於超速狀態。

眼看飛機即將墜毀，飛行員絕望大喊：「我們要撞上地面了！」並發出尖叫聲。空中交通管制員試圖安撫：「我在這裡陪著妳，跟我說話。」機組人員則回報，飛機正以60度角傾斜，持續急速下降，最後更驚恐喊出：「天啊，我們沒時間了！」這也成為錄音中機組人員留下的最後一句話。

事發後，社群平台流傳多段尚未經過證實的影片，畫面可見一架飛機幾乎以垂直角度高速墜向地面，撞擊瞬間引發猛烈爆炸，巨大火球騰空而起，並在繁忙道路附近留下持續燃燒的坑洞。航空媒體Aviation 24/7報導，飛機墜毀前擦撞一棵樹，還扯斷電線，撞擊聲響大到「聽起來就像飛彈」。現場可見飛機及活動屋殘骸，景象怵目驚心。

川普當天也在海湖莊園，上午11時55分登上空軍一號，隨後從附近剛更名為「唐納．川普總統國際機場」的機場起飛，約1小時後便發生墜機事故。

當時當地傳出暴風雨，川普登機時也撐著雨傘，但目前尚不清楚天候是否與事故有關。美國聯邦航空總署（FAA）表示，將與國家運輸安全委員會（NTSB）共同調查這起事故，釐清飛機墜毀原因。

精華 FAQ

  • 事故發生在佛州棕櫚灘郡克雷斯特黑文社區附近，一架載有9人的Learjet 60墜毀後機上人員全數罹難。飛機撞進住宅區，現場還留下燃燒中的坑洞與殘骸。

  • 錄音顯示，飛行員先通報遭遇中度亂流與輕微結冰，之後飛機以驚人速度急降，還喊出Mayday求救，並表示每分鐘下降1萬到2萬英尺，最後稱已來不及了。

  • 墜機地點距離海湖莊園不到11公里，而川普在事故前約1小時才從附近機場搭乘空軍一號離開，當時他也在海湖莊園，是否與天候有關仍待調查。

墜機 川普 德州

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