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佛州小飛機墜毀 機上9人全數罹難

中央社／佛羅里達州西棕櫚灘1日綜合外電報導
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一架里爾60型飛機11月1日在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，救援人員在墜機現場展...
一架里爾60型飛機11月1日在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，救援人員在墜機現場展開救援工作。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

一架自奧斯汀飛往巴哈馬的里爾60型私人噴射機在佛州棕櫚灘郡住宅區墜毀，機上9人全數罹難，事故現場引發巨大火球與黑煙。

美國官員表示，一架里爾60型飛機今天在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難。這架飛機從德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬。

▲ 影片來源：X平台＠CollinRugg（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：「今天發生在佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach County）的墜機事故是一起駭人悲劇。」總統川普的度假住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）也位在這個郡。

美聯社報導，這架載有9人的里爾60型（Learjet 60）噴射機先是俯衝而下，隨後化為巨大火球。飛機似乎驚險避開民宅，最終墜毀在一條繁忙道路旁，在路面撞出一個巨大的烈火坑洞。

民眾在車內拍攝的影片記錄下飛機從天而降、撞向道路附近並且爆炸的駭人瞬間。濃濃黑煙籠罩墜機現場。坑洞周圍散落的柏油路碎塊間竄出火焰，民眾在附近徘徊，對墜機地點距離民宅僅數英尺、距離行經車輛僅數英寸感到震驚。

精華 FAQ

  • 事故發生在美國佛羅里達州南部的住宅區，屬於棕櫚灘郡範圍，靠近繁忙道路與民宅，現場一度陷入火勢與濃煙之中。

  • 這架里爾60型飛機從德州奧斯汀起飛，原定目的地是巴哈馬的北艾柳瑟拉機場，卻在途中墜毀於佛州南部。

  • 飛機上共有9人，事故發生後全部罹難。目擊畫面顯示飛機俯衝後爆炸成火球，黑煙瀰漫，並在道路旁留下巨大的火坑。

佛州 佛羅里達州 德州

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