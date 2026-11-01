佛州小飛機墜毀 機上9人全數罹難
一架自奧斯汀飛往巴哈馬的里爾60型私人噴射機在佛州棕櫚灘郡住宅區墜毀，機上9人全數罹難，事故現場引發巨大火球與黑煙。
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一架自奧斯汀飛往巴哈馬的里爾60型私人噴射機在佛州棕櫚灘郡住宅區墜毀，機上9人全數罹難，事故現場引發巨大火球與黑煙。
美國官員表示，一架里爾60型飛機今天在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難。這架飛機從德州奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬。
The private jet that went down just miles from Mar-a-Lago had 9 people on board, according to the FAA. The plane crashed in a residential area near Cresthaven, Florida. The aircraft had departed from Austin-Bergstrom International Airport in Texas and was on its way to North Eleuthera Airport in the Bahamas when it crashed. According to the New York Post, the plane took a "sharp right turn" before nosediving into the ground from about 8,000 feet. The plane is a $2 million Learjet 60, according to the Post. Witnesses on the ground say the crash sounded like a missile.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 1, 2026
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法新社報導，運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：「今天發生在佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach County）的墜機事故是一起駭人悲劇。」總統川普的度假住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）也位在這個郡。
美聯社報導，這架載有9人的里爾60型（Learjet 60）噴射機先是俯衝而下，隨後化為巨大火球。飛機似乎驚險避開民宅，最終墜毀在一條繁忙道路旁，在路面撞出一個巨大的烈火坑洞。
民眾在車內拍攝的影片記錄下飛機從天而降、撞向道路附近並且爆炸的駭人瞬間。濃濃黑煙籠罩墜機現場。坑洞周圍散落的柏油路碎塊間竄出火焰，民眾在附近徘徊，對墜機地點距離民宅僅數英尺、距離行經車輛僅數英寸感到震驚。
事故發生在美國佛羅里達州南部的住宅區，屬於棕櫚灘郡範圍，靠近繁忙道路與民宅，現場一度陷入火勢與濃煙之中。 這架里爾60型飛機從德州奧斯汀起飛，原定目的地是巴哈馬的北艾柳瑟拉機場，卻在途中墜毀於佛州南部。 飛機上共有9人，事故發生後全部罹難。目擊畫面顯示飛機俯衝後爆炸成火球，黑煙瀰漫，並在道路旁留下巨大的火坑。
精華 FAQ
事故發生在美國佛羅里達州南部的住宅區，屬於棕櫚灘郡範圍，靠近繁忙道路與民宅，現場一度陷入火勢與濃煙之中。
這架里爾60型飛機從德州奧斯汀起飛，原定目的地是巴哈馬的北艾柳瑟拉機場，卻在途中墜毀於佛州南部。
飛機上共有9人，事故發生後全部罹難。目擊畫面顯示飛機俯衝後爆炸成火球，黑煙瀰漫，並在道路旁留下巨大的火坑。
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