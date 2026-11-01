佛州小飛機墜毀 機上9人全數罹難

一架里爾60型飛機11月1日在佛羅里達州南部一處住宅區墜毀，救援人員在墜機現場展開救援工作。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 一架自奧斯汀飛往巴哈馬的里爾60型私人噴射機在佛州棕櫚灘郡住宅區墜毀，機上9人全數罹難，事故現場引發巨大火球與黑煙。

美國官員表示，一架里爾60型飛機今天在佛羅里達州 南部一處住宅區墜毀，機上9人全數罹難。這架飛機從德州 奧斯汀（Austin）起飛，原定飛往巴哈馬。

The private jet that went down just miles from Mar-a-Lago had 9 people on board, according to the FAA. The plane crashed in a residential area near Cresthaven, Florida. The aircraft had departed from Austin-Bergstrom International Airport in Texas and was on its way to North Eleuthera Airport in the Bahamas when it crashed. According to the New York Post, the plane took a "sharp right turn" before nosediving into the ground from about 8,000 feet. The plane is a $2 million Learjet 60, according to the Post. Witnesses on the ground say the crash sounded like a missile. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 1, 2026

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法新社報導，運輸部長達菲（Sean Duffy）在聲明中表示：「今天發生在佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach County）的墜機事故是一起駭人悲劇。」總統川普的度假住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）也位在這個郡。

美聯社報導，這架載有9人的里爾60型（Learjet 60）噴射機先是俯衝而下，隨後化為巨大火球。飛機似乎驚險避開民宅，最終墜毀在一條繁忙道路旁，在路面撞出一個巨大的烈火坑洞。

民眾在車內拍攝的影片記錄下飛機從天而降、撞向道路附近並且爆炸的駭人瞬間。濃濃黑煙籠罩墜機現場。坑洞周圍散落的柏油路碎塊間竄出火焰，民眾在附近徘徊，對墜機地點距離民宅僅數英尺、距離行經車輛僅數英寸感到震驚。