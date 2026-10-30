暴風雪登洛磯山 科州2名大學生遺體尋獲

科羅拉多山脈學院兩名學生，19歲的松田(左)以及20歲的唐隆(右)，上周末在洛磯山脈登山遭遇暴風雪失聯，救難人員28日發現他們的遺體。(查菲郡警長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 科羅拉多山脈學院2名學生在洛磯山登山失聯後，救難人員於西使徒山發現其遺體，警方正調查死因與事發經過。

科羅拉多山脈學院(Colorado Mountain College)兩名學生上周末在洛磯山脈登山遭遇暴風雪失聯，救難人員28日發現他們的遺體 。

查菲郡警長辦公室(Chaffee County Sheriff's Office)在社群媒體 上聲明稱，兩名遇難學生是19歲住在科州里奇韋(Ridgway)的松田(Kaden Matsuda)、以及20歲來自紐約州 昆斯伯里(Queensbury)的唐隆(Jackson Donlon)，兩人遺體28日下午在西使徒山(West Apostle Mountain)一處盆地被發現，位於亞斯本(Aspen)東南約100哩。

警長辦公室表示，兩人23日離開利德維爾(Leadville)校區，告知家人和朋友他們要攀登位於西使徒山附近的冰山(Ice Mountain)；該座山峰海拔4254公尺(約1萬3958呎)，需要相當的攀登技巧。他們原訂25日返回，學校工作人員26日上午報案失踪。

警長辦公室表示，明確死因仍在調查，但並無涉及謀殺的疑慮；屍檢完成前不會做任何推測。

松田和唐隆都是戶外運動愛好者，因此在校園裡很快成為好朋友；校區所在的利德維爾海拔1萬119呎，號稱全美海拔最高城市，位於丹佛以西約100哩，周圍環繞科州幾座最高山峰。

校方29日聲明稱，松田正學習成為野外消防員，同學和老師認為他善良、聰明、熱情好客。唐隆是狂熱的登山和滑雪愛好者，主修戶外休閒管理，到科州就學是為了追求對山脈的熱愛。

截至29日上午，兩人遺體仍留在盆地裡，救援人員待風勢減弱才能用直升機前往吊掛。約60名搜救志工參與搜尋。

直升機救援人員27日在冰山西北部一處湖泊附近發現被雪掩埋的帳篷，帳篷裡有遇難者的睡袋、爐灶和衣物，不見兩人蹤影。

警長羅里奇(Andy Rohrich)，根據帳篷位置研判，松田和唐隆似乎改變原本的計畫，目標是海拔1萬3597呎的西使徒山、而非冰山，屍體所在位置顯示，兩人遇難時已走了很長一段路。兩人的登山裝備不在宿舍、帳篷或車內，顯示離開帳篷時已做好技術攀登的準備，從帳篷內的垃圾可看出他們健行前進食過。