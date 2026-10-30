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俄州歐柏林學院越裔教授夫婦陳屍家中 疑遭兒槍殺

記者胡玉立／綜合報導
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歐柏林學院越南裔教授皮波·阮惟(Pipo Nguyen-Duy，音譯)及其妻子，...
歐柏林學院越南裔教授皮波·阮惟(Pipo Nguyen-Duy，音譯)及其妻子，28日被發現遭槍擊身亡。(取自歐柏林學院)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州歐柏林學院越裔教授皮波·阮惟及其妻子在住處遭槍殺，警方逮捕其31歲兒子瓊斯，並正追查其與雙重命案及滅證行為的關聯。

俄亥俄州私立歐柏林學院(Oberlin College and Conservatory)越南裔教授皮波·阮惟(Pipo Nguyen-Duy，音譯)及其妻子，28日上午在校外一處住宅被發現遭槍擊身亡。警方已逮捕阮惟現年31歲的兒子瓊斯(Daniel Jones)，他被 疑與這起雙重謀殺案有關。

歐柏林警局聲明指出，男性死者是64歲的皮波·阮惟，女性死者是56歲的陳氏芳(Tran Thi Phong，音譯)，她是嫌犯瓊斯的繼母。瓊斯目前面臨謀殺罪、嚴重傷害罪及篡改證據罪等多項指控。槍擊事件動機仍在調查中。

涉嫌殺害父親阮惟的31歲男子瓊斯。(歐柏林警局)
涉嫌殺害父親阮惟的31歲男子瓊斯。(歐柏林警局)

阮惟1962年出生於當時越南共和國順化市，1975年南越淪陷後阮惟以政治難民身分來到美國，1983年畢業於明尼蘇達州卡爾頓學院(Carleton College)，後來又在新墨西哥大學(University of New Mexico)取得攝影藝術和美術雙料碩士，曾獲古根漢基金獎(Guggenheim Fellowship)等多項國際攝影大獎。歐柏林學院校長安巴爾(Carmen Twillie Ambar)向全校師生發表的聲明指出，1998年起即在歐柏林學院擔任攝影藝術教授，「皮波任教期間深受愛戴，他憑藉對攝影的熱忱，深深感染了每一個人。」

警方表示，男性受害者於住宅一樓被發現，女性受害者陳屍在二樓；兩名受害者身上均有多處槍傷。在發現受害者遺體約90分鐘前，警方曾接獲電話前往歐柏林學院校園協助撲滅停車場內的車輛火災。

28日上午10點19分左右，警方找到該起火車輛登記車主、來自俄勒岡州阿什蘭(Ashland)的瓊斯並將其拘留，過程未發生意外。當局表示，瓊斯被拘留後，警員前往校園附近一處住宅查看嫌疑人家屬安全狀況時，發現了受害者。

當地媒體NewsNation報導，學校附近的鄰居普瓦森(Greg Poirson)描述，瓊斯的額頭和臉部有紋身；據普瓦森觀察，瓊斯當時全身濕透，衣衫不整，神情緊張，聲稱自己正在逃離邪教組織。

安巴爾表示，警方調查槍擊事件時，校方曾應警方要求下令「就地避難」(shelter-in-place)。確認阮惟遇害身亡後，安巴爾指出，「如此悲劇，以令人震驚方式闖入我們生活；我感到無比悲痛，也深切擔憂失去Pipo的沉重打擊，會對我們社區產生怎樣的影響。」

精華 FAQ

  • 死者為64歲的歐柏林學院攝影藝術教授皮波·阮惟，以及56歲的陳氏芳，後者是嫌犯瓊斯的繼母。兩人都在校外住宅內被發現身中多槍死亡。

  • 警方已拘留阮惟31歲的兒子Daniel Jones，並以謀殺罪、嚴重傷害罪及篡改證據罪等多項指控偵辦。當局指出，案件動機仍在調查中。

  • 警方在發現遺體前約90分鐘，先接獲校園停車場車輛火災通報，並在起火車輛車主、也就是瓊斯身上將其拘留，之後才在附近住宅發現兩名受害者。

越南 槍擊

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