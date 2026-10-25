佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年

佛羅里達農工大學球場外24日晚間驚傳槍擊事件，造成至少12人受傷，其中包含6名未成年人。警方仍在追查開槍嫌犯。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州塔拉哈西的佛羅里達農工大學返校周活動後，校外足球場附近爆發槍擊，造成至少12人受傷，其中6人未成年，警方正追查涉案者。

佛羅里達州 首府塔拉哈西(Tallahassee) 24日晚間傳出驚人槍響。該市歷史名校佛羅里達農工大學(Florida A&M University，FAMU)當時正舉行盛大的返校周(Homecoming Week)慶祝活動，校門外美式足球場附近卻突然爆發集體槍擊 事件，造成至少12人受傷，其中竟然包含6名未成年人，年齡最小者僅11歲。

美聯社報導，警方透露槍擊前有兩派人馬曾發生打架衝突，目前尚未逮捕任何嫌犯，全案正由塔拉哈西警方深入調查中。

塔拉哈西警察局發布的最新聲明指出，這起暴力案件發生於晚間8時前，地點位於FAMU校園周邊的培里街(Perry Street)與曼尼提街(Manatee Street)交叉口，極為鄰近學校的布萊格紀念體育場(Bragg Memorial Stadium)。當時體育場內剛結束一場熱鬧的美式足球賽，周邊區域擠滿了從各地前來參加一年一度返校慶祝活動的學生、校友與當地居民。

執法部門初步調查顯示，事發前群眾中曾爆發肢體鬥毆，衝突最初僅涉及2至3人，隨後卻擴大成槍擊案。整起事件總計造成11人中彈，1名傷者祖母逃離現場時受傷。警方進一步說明，傷者中有1人情況危急、2人傷勢嚴重，其餘8人目前情況穩定。

福斯新聞網(Fox News)報導，塔拉哈西警察局長芮維爾(Lawrence Revell)在記者會上沉痛表示，受害者中有半數為兒童，最小的年僅11歲，讓全體警員感到無比痛心。

芮維爾指出，在槍擊發生後的關鍵時刻，現場尚未完全肅清安全，警員仍冒著生命危險搶救傷患並送醫。目前警方已動員暴力犯罪小組(Violent Crimes Unit)全力緝捕肇事者。

佛羅里達農工大學校方隨後在社群平台發聲明強調，「雖然事件發生於校區邊緣，但校園內部仍屬安全，校方呼籲民眾避開該區域以利警方調查。」

塔拉哈西市長戴利(John Dailey)亦發言承諾全市將與學校共度難關。