佛州農工大學返校日爆槍響 12傷半數未成年
佛羅里達農工大學附近校友返校派對後發生槍擊，造成至少12人受傷、其中6人是未成年人，警方正調查衝突是否導致事件。
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佛羅里達農工大學附近校友返校派對後發生槍擊，造成至少12人受傷、其中6人是未成年人，警方正調查衝突是否導致事件。
位於佛州塔拉哈西（Tallahassee）的佛羅里達農工大學校園附近昨晚發生槍擊案，當局表示至少12人受傷，其中11人受槍傷，目前無人遭到逮捕。
路透報導，佛羅里達農工大學（Florida A&M University）表示，事發地點靠近培里街（Perry Street）的校區。警方統計，傷者包含6名成人及6名未成年人。
塔拉哈西警方在聲明中表示：「至少3名槍擊受害者傷勢嚴重，另外9人據報情況穩定。」
根據警方的說法，初步調查顯示，槍擊案發生前，現場曾爆發「肢體衝突」，但警方未進一步說明細節。
警察局長芮維爾（Lawrence Revell）表示：「傷者當中有兒童，讓人感到特別痛心。」
美聯社報導，芮維爾還告訴記者，目前無人被捕。
另據「紐約郵報」（New York Post）報導，當天一場校友返校派對有人起爭執，起初2、3人之間的打鬥，導致晚間8時前的這起槍擊案，最年輕中彈者僅11歲。
警方表示，暴力犯罪小組正在調查當中。
佛羅里達農工大學在社群平台X表示：「我們一直將學生及教職員的安全保障視為最優先事項。」
警方與校方表示，這起發生在塔拉哈西、靠近佛羅里達農工大學校區的槍擊案，至少造成12人受傷，其中11人是槍傷，現場情況一度相當混亂。 警方統計，傷者共有6名成人與6名未成年人；塔拉哈西警方指出，至少3名槍擊受害者傷勢嚴重，另外9人目前據報情況穩定，最年輕傷者僅11歲。 警方初步研判，槍擊發生前現場曾爆發肢體衝突，疑與校友返校派對爭執有關，但細節未公開。目前尚無人被捕，暴力犯罪小組持續調查中。
精華 FAQ
警方與校方表示，這起發生在塔拉哈西、靠近佛羅里達農工大學校區的槍擊案，至少造成12人受傷，其中11人是槍傷，現場情況一度相當混亂。
警方統計，傷者共有6名成人與6名未成年人；塔拉哈西警方指出，至少3名槍擊受害者傷勢嚴重，另外9人目前據報情況穩定，最年輕傷者僅11歲。
警方初步研判，槍擊發生前現場曾爆發肢體衝突，疑與校友返校派對爭執有關，但細節未公開。目前尚無人被捕，暴力犯罪小組持續調查中。
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