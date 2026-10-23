俄州小學槍擊案「英雄父親」：不停反省是否能救更多人、不想被政治化
俄勒岡州小學槍擊案中，家長賈曼科臨機開槍擊斃槍手救下多人，事後雖被讚為英雄，卻對是否能更早阻止悲劇反覆自責，並拒絕捲入政治與槍枝辯論。
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俄勒岡州小學槍擊案中，家長賈曼科臨機開槍擊斃槍手救下多人，事後雖被讚為英雄，卻對是否能更早阻止悲劇反覆自責，並拒絕捲入政治與槍枝辯論。
俄勒岡州本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)上周發生的嚴重槍擊事件中，36歲家長賈曼科(Kaylub Giamanco)及時將行兇少年槍手當場擊斃，阻止了更多傷亡，這位木匠事後被稱為「英雄父親」，就連川普總統也稱他是「偉大英雄」。
悲劇發生一周後，賈曼科首度接受俄勒岡公共廣播電台(OPB)獨家專訪，講述了事發經過及之後的心路歷程，當天一連串漫不經心、看似無關緊要的決定，結果將他捲進一場事後受到全國關注的行動中。
賈曼科表示，當天他臨時決定回家跟太太一起吃中飯，順便處理一些雜事，開車路經兩個女兒就讀的小學時，看到一名少年攜帶霰彈槍闖入校內，覺得事有蹊蹺於是尾隨而入，隨即聽到一間教室傳來孩子們的呼救，看到一名老師正與槍手搏鬥，於是不假思索拔出手槍向對方開火，對方倒下後又補了兩槍，確保他不會再射殺其他人。
賈曼科說，「槍聲響起的那一刻，孩子們正失去生命，我必須在瞬間做出決定」。他事後一遍遍回想那天發生的一切，不禁思忖是否能更早阻止槍手，挽救更多生命。
俄勒岡州州長柯特克(Tina Kotek)、警察局長克蘭茨(Mike Krantz)等事後紛紛稱讚他的英勇行徑。
賈曼科說本想低調，只想好好睡一覺。然而在接下來的一周，一家人被記者的電話和敲門聲淹沒，連川普也稱讚他是「力挽狂瀾的偉大英雄」，一些政治團體希望他能為他們代言。
他被推到了聚光燈下，甚至捲入了政治與槍枝管制的辯論，尤其在期中選舉即將舉行的時候。
這位父親向OPB說，自己是一名無黨派獨立人士，不想被任何人指責或利用，「我教導我的孩子們，我們要愛所有人，要接納所有人，不想把這件事政治化。」
一直以來，攜帶槍枝的平民制止大規模槍擊事件極為罕見，自2000年以來全美發生的600多起大規模槍擊事件裡，這種情況只有幾十例。然而自從賈曼科擊斃兇手後，申請槍枝許可的數字大幅上升。
賈科曼強調，應該感激那位不顧生死與槍手搏鬥的老師，正是她給了他機會，得以在不犧自己的情況下開槍，可是至今他仍不知道她的姓名。
他路經女兒就讀的小學時，發現少年持霰彈槍闖入校內，隨即尾隨進入並在教室外開槍，擊斃槍手，阻止事件擴大，避免更多孩子與老師遭受傷害。 他回想當天一連串看似偶然的決定，懷疑若自己更早行動，是否能更快制止槍手、救下更多人；因此即使被稱為英雄，他內心仍充滿自責與不安。 賈曼科表示自己是無黨無派的獨立人士，重視接納與愛所有人，不希望被任何團體或政治人物拿來當作槍枝管制或選戰議題的代言人。
精華 FAQ
他路經女兒就讀的小學時，發現少年持霰彈槍闖入校內，隨即尾隨進入並在教室外開槍，擊斃槍手，阻止事件擴大，避免更多孩子與老師遭受傷害。
他回想當天一連串看似偶然的決定，懷疑若自己更早行動，是否能更快制止槍手、救下更多人；因此即使被稱為英雄，他內心仍充滿自責與不安。
賈曼科表示自己是無黨無派的獨立人士，重視接納與愛所有人，不希望被任何團體或政治人物拿來當作槍枝管制或選戰議題的代言人。
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