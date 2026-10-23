美西南「四角地區」洪災嚴重 居民爬屋頂等救援

科羅拉多、新墨西哥、亞利桑納及猶他四州交界的「四角地區」23日出現豪雨成災，多條公路遭淹沒，居民被迫爬上屋頂等待直升機救援。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美西南四角地區受連日暴雨引發嚴重洪災，多州道路與住宅受損，居民撤離或爬屋頂待援；當局出動多種救援工具，暫未傳出傷亡。

科羅拉多、新墨西哥、亞利桑納及猶他四州交界的「四角地區」(Four Corners region)因接連幾場強降雨 ，23日發生嚴重洪災，多條公路遭淹沒，居民被迫爬上屋頂等待直升機救援。科羅拉多州 及新墨西哥州低窪地區居民接獲疏散指令，部分地區宣布進入緊急狀態，有民眾收到指示就地等待救援，直至水位下降。

美聯社報導，在爆發洪災前，「四角地區」部分地方已發生水災，猶他州 數十戶房屋被淹浸，亞利桑納遭龍捲風襲襲，該地區受秋季異常潮濕及太平洋熱帶系統影響，土壤含水量已呈飽和狀態，在多輪強降雨衝擊下迅速引發山洪。

新墨西哥州法明頓(Farmington)是「四角地區」最大城市，約600戶家庭收到疏散令，聖胡安河(San Juan River)沿岸區域已經封鎖，該州的國民軍已派出船隻、直升機及兩棲車輛展開救援。

聖胡安郡發言人說，儘管天空開始放晴，但河水仍持續上漲，已經超過預測的水位。

科羅拉多州南部洪水情況比預期更為嚴重，比聖胡安河去年「百年一遇」的洪水水位高出近3呎。州長波利斯(Jared Polis) 宣布11個郡進入災難緊急狀態；西南部如帕戈薩斯普林斯(Pagosa Springs)及南福克(South Fork)等地也嚴重積水，貨車與露營拖車等大型車輛只剩一半露出水面。

當局表示，截至23日中午尚未收到任何傷亡報告，算是不幸中的大幸。

猶他州西南部偏遠地區的颶風市(Hurricane)，混雜砂泥的紅褐色泥水重創大約80間房屋，當地進入緊急狀態，更有一個貨櫃沿街漂流的奇景。

亞利桑納州出現罕見氣象，風暴伴隨強風、冰雹， 16年來首次發出龍捲風警報，奧弗加德(Overgaard)等地有教堂受損、大樹倒塌與停電。

國家氣象局(NWS)專家阿博特(Kate Abbott)解釋，「四角地區」所在的西南部，部分地區岩石多、植被少，容易發生山洪，而最近連續強降雨，大大增加洪災機率，這次洪災並非意料之外，而是兩個月來暴雨的結果。