兄弟會性侵添新案 亞利桑納大學女生指控兩男

亞利桑納大學Sigma Phi Epsilon兄弟會會所外觀。(取自Google街景)

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納大學一名女學生指控在兄弟會派對後遭兩名男子性侵，校方同時因多起不當行為暫停多個兄弟會活動並持續調查。

繼康乃爾、芝加哥 大學等校之後，亞利桑納大學(University of Arizona)也傳出兄弟會 成員涉嫌性侵 女學生的醜聞。土桑市(Tucson)地方電視台KOLD公布警方搜查令紀錄顯示，該校一名女學生指控聲稱，8月下旬參加一場派對時，在某兄弟會會所遭兩名男子性侵。

美聯社報導，這起性侵指控曝光前兩周，亞利桑納大學因為收到涉及攻擊、霸凌、與使用毒品和酒精等相關不當行為的報告，已暫停校內21個兄弟會所有活動。在強制會談後，目前仍有5個兄弟會處於「停權」狀態。

提控的亞大女生向校警及調查人員表示，8月26日，她在Sigma Phi Epsilon兄弟會會所，與一名男子自願接吻，但她不記得自己曾同意發生性行為。紀錄顯示，她記得當晚她喝了龍舌蘭酒、目睹兩名男子對自己性侵；次日清晨醒來時，她發現自己沒穿褲子和內衣，還感到吞嚥困難，可能是咽頸被勒緊的跡象。當天她向警方報案，並在醫院接受法醫檢查。

紀錄顯示，事發兩天後，其中一名涉案男子與該名姐妹會女成員通話，承認曾與她發生性關係，但堅稱對方當時是自願，並否認另一男子曾與她發生性關係。他自稱當時酒醉，記不清發生了什麼事；還表示有人拍下他與該女生在浴室接吻的影片。

亞大校方因接獲「入會儀式虐待」(hazing)投訴，已對Sigma Phi Epsilon兄弟會處以留校察看處分，期限從7月至明年5月。但目前被列入停權的5個兄弟會，不包括Sigma Phi Epsilon。該兄弟會全國總會表示，已要求亞利桑納分會成員配合一切調查工作。

最近有多起大學兄弟會涉嫌性侵案件，引發全國關注。其中，曾就讀康乃爾大學、化名「無名珍」(Jane Doe)的女生，控告該校Chi Phi兄弟會多名成員於2024年10月對她集體性侵；此案引發校園抗議活動，也促使各界重新審視這所常春藤盟校的紀律處分制度，州政府已對該案展開調查。