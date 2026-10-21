我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

砸230多萬買黃金保退休 加州夫妻：養老錢慘虧

兄弟會性侵添新案 亞利桑納大學女生指控兩男

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞利桑納大學Sigma Phi Epsilon兄弟會會所外觀。(取自Google...
亞利桑納大學Sigma Phi Epsilon兄弟會會所外觀。(取自Google街景)

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納大學一名女學生指控在兄弟會派對後遭兩名男子性侵，校方同時因多起不當行為暫停多個兄弟會活動並持續調查。

繼康乃爾、芝加哥大學等校之後，亞利桑納大學(University of Arizona)也傳出兄弟會成員涉嫌性侵女學生的醜聞。土桑市(Tucson)地方電視台KOLD公布警方搜查令紀錄顯示，該校一名女學生指控聲稱，8月下旬參加一場派對時，在某兄弟會會所遭兩名男子性侵。

美聯社報導，這起性侵指控曝光前兩周，亞利桑納大學因為收到涉及攻擊、霸凌、與使用毒品和酒精等相關不當行為的報告，已暫停校內21個兄弟會所有活動。在強制會談後，目前仍有5個兄弟會處於「停權」狀態。

提控的亞大女生向校警及調查人員表示，8月26日，她在Sigma Phi Epsilon兄弟會會所，與一名男子自願接吻，但她不記得自己曾同意發生性行為。紀錄顯示，她記得當晚她喝了龍舌蘭酒、目睹兩名男子對自己性侵；次日清晨醒來時，她發現自己沒穿褲子和內衣，還感到吞嚥困難，可能是咽頸被勒緊的跡象。當天她向警方報案，並在醫院接受法醫檢查。

紀錄顯示，事發兩天後，其中一名涉案男子與該名姐妹會女成員通話，承認曾與她發生性關係，但堅稱對方當時是自願，並否認另一男子曾與她發生性關係。他自稱當時酒醉，記不清發生了什麼事；還表示有人拍下他與該女生在浴室接吻的影片。

亞大校方因接獲「入會儀式虐待」(hazing)投訴，已對Sigma Phi Epsilon兄弟會處以留校察看處分，期限從7月至明年5月。但目前被列入停權的5個兄弟會，不包括Sigma Phi Epsilon。該兄弟會全國總會表示，已要求亞利桑納分會成員配合一切調查工作。

最近有多起大學兄弟會涉嫌性侵案件，引發全國關注。其中，曾就讀康乃爾大學、化名「無名珍」(Jane Doe)的女生，控告該校Chi Phi兄弟會多名成員於2024年10月對她集體性侵；此案引發校園抗議活動，也促使各界重新審視這所常春藤盟校的紀律處分制度，州政府已對該案展開調查。

精華 FAQ

  • 一名女學生表示，她8月26日在Sigma Phi Epsilon兄弟會會所參加派對後，遭兩名男子性侵；她當時曾與一人接吻，但不記得同意性交，隔天還出現疑似遭勒頸的跡象。

  • 亞利桑納大學因接獲攻擊、霸凌及使用毒品和酒精等不當行為報告，已暫停校內21個兄弟會所有活動；經強制會談後，仍有5個兄弟會處於停權狀態。

  • 該兄弟會因hazing投訴被校方處以從7月至明年5月的留校察看，但不在目前停權名單內；其全國總會則表示，已要求亞利桑納分會成員全力配合調查。

兄弟會 芝加哥 性侵

上一則

紐約1/5日照中心在法拉盛 業者認沒這麼多老人要服務

延伸閱讀

芝加哥大學兄弟會派對也爆性侵 監視器拍到嫌犯身影

芝加哥大學兄弟會派對也爆性侵 監視器拍到嫌犯身影
芝大附近兄弟會疑爆性侵 校方監管惹議

芝大附近兄弟會疑爆性侵 校方監管惹議
康乃爾大學兄弟會集體性侵案 被害女子稱被強迫吸食K他命

康乃爾大學兄弟會集體性侵案 被害女子稱被強迫吸食K他命
康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道

飛舊金山不住旅店「睡機場地板」她曝省錢又好玩 網吐槽：老了就知道