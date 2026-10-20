康乃爾性侵案「無名珍」曝校長冷血一面：為何她拖那麼久通報？

控訴遭七名康乃爾大學生在兄弟會會所性侵的「無名珍」，寫信稱校長質疑她為何延遲通報這起事件，讓她感到「不受支持與信任」。圖為康大校長柯特里科夫。(取自康乃爾大學官網)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學性侵案中的「無名珍」指控校長質疑她延遲通報，校方則反駁是針對旁觀者未及早檢舉，事件也加劇教職員對行政團隊的不信任。

康乃爾大學(Cornell University)教職員準備就校方領導階層舉行不信任投票 之際，控訴遭七名康大學生在兄弟會會所性侵 的「無名珍」(Jane Doe)上周寫信給學校高層，稱校長質疑她為何延遲通報這起事件，讓她感到「不受支持與信任」。

美聯社20日取得信件內容，「無名珍」在信中表示，她的姊妹會(Tri Delta)會長告訴她，康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)曾質疑她為何拖到事發後隔月才通報。

「無名珍」指控，性侵事件在2024年10月發生，而這名姊妹會領袖2024年11月與柯特里科夫交談，並將校長的回應解讀為質疑無名珍的說法。

「無名珍」寫道，「柯特里科夫校長最初的回應是，『她為何等這麼久才通報？』」「無名珍」認為，校長這番對話讓她對校方能否以她期待、公平且細心的態度處理此事，信心大減。

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不過，康大教務長沙佛(Chris Schaffer)提出不同見解，他20日寄給教職員評議會的電郵寫道，當時在場的另一名校方人員回憶，柯特里科夫問的是，在加害指控已於社群媒體流傳的情況下，旁觀者為何沒有更早透過校方匿名檢舉專線通報。

沙佛表示，他待取得另一方說法後，才將信件轉交教職員評議會，並已將信件轉給校方律師，再由律師交給獨立調查校方處理方式的團隊。

校方發言人20日發布聲明否認「無名珍」的說法，稱柯特里科夫問的是旁觀者的作為，而非無名珍本人。

這封由律師轉交給媒體的信件，出現在康大教職員考慮通過一項決議之際，該決議宣告對校方行政部門處理校園性侵問題的能力失去信心，部分教師形容此問題是「持續性的危機」。

康大教職員評會會14日起辯論該決議，柯特里科夫在會中就校方回應性侵指控及對兄弟會的監管，面對尖銳的質詢。

教陣員評議會預定28日繼續辯論，接著舉行線上投票。

沙佛在上周會議中表態反對這項不信任決議，認為決議並未指出具體缺失或改善方式，但他承認教師普遍不滿。他說：「學校社群憤怒其來有自，我也有同感。」

無名珍在信中表示，希望教師掌握審議相關資料，強調無意影響委員投票。

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