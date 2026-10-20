密西西比州警朝車內開槍卻「擊斃1歲童」檢方認定用槍正當

被警方擊斃的1歲男童科恩·威利。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 密西西比州警在沃爾瑪盜竊案現場朝車內開槍，造成1歲男童死亡；州檢察長認定用槍正當，但家屬與專家質疑說法並要求公開影像。

密西西比州 塞納托比亞一名警察處理盜竊案時，朝一輛據稱駛向警方的車輛開槍，擊中車內1歲男童致死。州檢察長認定員警用槍正當，但家屬律師要求公布隨身攝影機畫面，質疑警方說法。

美聯社報導，槍擊 發生於6月中旬，塞納托比亞(Senatobia)員警接獲沃爾瑪 (Walmart)盜竊報案，警方目睹1歲男童科恩·威利(Kohen Wiley)的母親瓦蕾西雅．威利(Vellesiya Wiley)抱著兒子，與友人離開賣場，鑽進車內準備離開。接著一名處理員警朝一輛據稱正駛向警方的車輛開槍，擊中車內男童致死，當事人均為非裔。

雖然警方懷疑她們偷了尿布和嬰兒衣物，但根據州與郡法院紀錄，兩人皆未因盜竊或其他罪名被起訴。

密州檢察長認定員警用槍正當。根據密西西比州調查局說明，當時員警試圖攔停車輛，但車子朝警方駛去，一名員警於是朝車內開槍，擊中科恩和母親的友人。開槍員警的委託律師祖馬赫(Martin Zummach)說，檢察長認定其當事人無刑事犯罪行為，駕車者「試圖殺害」其當事人及其他在場員警，「他(員警)別無選擇，只能開槍。」

代表科恩家屬的律師克倫普(Ben Crump)則說，獨立初步驗屍結果顯示，科恩是從車輛側面中彈，而非正面，與員警聲稱車輛朝他們駛去的說法矛盾。克倫普說，「科恩家人和外界到現在都還不能看隨身攝影機的畫面，怎麼能接受這個結論？如果畫面支持州政府決定，那就公布。」

專研警方對行進車輛用槍的專家格羅斯(John P. Gross)說，若車輛朝員警駛來，最佳做法應是閃避。他表示，「這起槍擊幾乎可以肯定缺乏正當性。無論是為了員警安全、車內人員安全或公共安全，都不該朝車輛開槍。」

槍械與彈道專家查爾斯·喬·基(Charles “Joe” Key)則說，槍擊後的車輛照片顯示，員警是從車輛側面開槍，「這顯示開槍的員警在開槍時，本身並未處於危險之中。」

近來一連串事件已動搖塞納托比亞警局與當地非裔美國人居民之間的信任，包括今年稍早，前塞納托比亞白人警長范德福德(Harold Vanderford)被媒體報導在私人簡訊使用種族歧視字眼，最後遭市議會解職。