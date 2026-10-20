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蜜斯佛陀創辦人外曾孫性侵判124年 服刑20年獲釋社區緊張

記者顏伶如／綜合報導
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老字號彩妝品牌蜜斯佛陀創辦人法托的外曾孫萊斯特(左)，犯下連環性侵罪後2003年...
老字號彩妝品牌蜜斯佛陀創辦人法托的外曾孫萊斯特(左)，犯下連環性侵罪後2003年遭到86項重罪定罪，但服刑20年便獲釋。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

蜜斯佛陀創辦人外曾孫萊斯特因連環性侵罪判刑124年，服刑約20年後獲釋，住進加州社區，引發市長、州議員及居民對公共安全的強烈疑慮。

老字號彩妝品牌蜜斯佛陀(Max Factor)創辦人法托(Max Factor Sr.)的外曾孫萊斯特(Andrew Luster)，犯下連環性侵罪後，2003年遭到86項重罪定罪，判處坐牢124年、後來減至50年，但服刑20年便獲釋。福斯新聞網19日報導，萊斯特現居加州格蘭多拉(Glendora)，由於引發公共安全疑慮，當地官員提出強烈抗議。

62歲的萊斯特遭控使用強效中樞神經抑制劑「伽瑪羥基丁酸」(GHB)，在加州范杜拉郡(Ventura County)住家下藥性侵三名女子，本月稍早已從州立監獄獲釋。

2003年1月，性侵案仍在審判期間，萊斯特以100萬元交保獲釋之後潛逃墨西哥。法院在被告缺席的情況下宣布罪名成立，萊斯特後來在巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)被綽號「獵犬」的知名「賞金獵人」查普曼(Duane "Dog" Chapman)抓到。

格蘭多拉市長弗雷登達爾(David Fredendall)對於萊斯特獲釋發表譴責聲明表示，已經定罪的連環性侵犯現在竟住在社區裡，令人無法接受。聲明寫道：「格蘭多拉市感到失望透頂，非常憤怒。」

弗雷登達爾對於萊斯特居住地點靠近學校、公園、遊樂場與其他社區空間表示憂心。他說，警察局正與州政府假釋部門合作，確保所有法律與監管條例都確實遵守。

弗雷登達爾指出：「我們將在合法權限內採取所有措施來保護我們的居民，但是地方政府不應被迫承擔州政府在缺乏透明度與問責制度之下做出決策的公共安全後果。」

不過根據加州懲教廳(CDCR)的說法，萊斯特於10月11日獲准假釋，「依法服完全部刑期後獲釋」。

加州懲教與復健部18日在聲明中表示：「這並非提前釋放。根據選民批准的公投提案，刑期固定的在押人員可透過工作表現及良好行為所累積的抵刑點數，縮短實際服刑時間。在本案中，萊斯特獲得977天的審前羈押抵刑天數，並且在服刑期間符合累積抵刑點數的資格。」

加州州眾議員白蘭卡·魯比奧(Blanca E. Rubio)在聲明中說，對於假釋決定感到震怒與不安，「犯下傷天害理之罪的人，服刑約 20年後竟能獲准假釋，令人無法理解」。

精華 FAQ

  • 萊斯特被控在加州住家以GHB下藥性侵3名女子，2003年遭86項重罪定罪，最初判處124年徒刑，後來雖減為50年，仍屬重大性侵案件。

  • 2003年1月他以100萬元交保後潛逃到墨西哥，法院缺席判決後，最終在巴亞爾塔港被賞金獵人查普曼逮回，之後才進入服刑程序。

  • 因為他現居地點靠近學校、公園與遊樂場，市長與州議員都批評這對社區安全造成威脅；但懲教部表示他是依法服完刑期後，依抵刑點數提前結束實際服刑。

加州 墨西哥 性侵

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