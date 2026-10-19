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德州大學美足賽繩降表演失速墜落 空軍士官長不治

編譯陳韻涵／即時報導
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美式足球賽前四名軍人參與繩降表演，派特森在從頂棚橫梁沿繩索下滑時，失速墜落，撞擊...
美式足球賽前四名軍人參與繩降表演，派特森在從頂棚橫梁沿繩索下滑時，失速墜落，撞擊地面。場邊醫護人員見狀馬上進場急救，之後緊急將他送醫，但仍回天乏術。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

空軍技術士官長派特森在德州大學美足賽前繩降表演中失速墜落，送醫後不治；賽事延後10分鐘仍照常舉行，引發外界關注。

空軍18日證實，戰術空中管制組技術士官長派特森(Ian Patterson)17日在德州聖安東尼奧的阿拉摩球場(Alamodome)賽前表演繩降時，從掛在屋頂橫樑的繩索失速墜落，傷重不治。

內華達州內利斯(Nellis)空軍基地18日發布聲明表示，來自喬治亞州史都華堡(Fort Stewart)的派特森已服役15年，隸屬於第六戰鬥訓練中隊第二分隊，並在戰術空中管制小組(Tactical Air Control Party)擔任教官，曾獲得多項勳章和嘉獎。

美聯社報導，這場表演在聖安東尼奧德州大學(UTSA)對陣海軍官校一年一度的「向武裝部隊與退伍軍人致敬」(Salute to Armed Forces & Veterans)美式足球賽前登場，當時共有四名軍人參與繩降表演，派特森在從頂棚橫梁沿繩索下滑時，失速墜落，撞擊地面。

觀眾目睹派特森墜落球場，動彈不得；場邊醫護人員見狀馬上進場急救，之後緊急將他送醫，但仍回天乏術。

美式足球賽前四名軍人參與繩降表演，派特森在從頂棚橫梁沿繩索下滑時，失速墜落，撞擊...
美式足球賽前四名軍人參與繩降表演，派特森在從頂棚橫梁沿繩索下滑時，失速墜落，撞擊地面。場邊醫護人員見狀馬上進場急救，之後緊急將他送醫，但仍回天乏術。 (美聯社)

第57聯隊指揮官、空軍准將米爾斯(Scott C. Mills)發布聲明表示，「這起悲劇讓整個第57聯隊感到深切哀痛。」

事故發生後，賽事延後約十分鐘開始。

UTSA總教練崔勒(Jeff Traylor)表示，球員一踏上球場，就能感受到這起意外對超過2萬3000名觀眾造成的影響，「你可以感受到現場的活力完全消失，這真的會讓人重新思考什麼才是重要的」。

崔勒表示，當時僅被告知發生了一個「插曲」(incident)，開球時間延後；終場，UTSA以38分對34分，打敗海軍官校。

UTSA所屬的美國競技聯盟(American Conference)發表聲明表示，聯盟官員、阿拉摩球場管理單位與地方當局在意外發生後，曾討論比賽是否繼續進行，軍方當時尚未公開證實表演者的死訊，最終依據聯盟章程，並在其他成員支持下，決定照常比賽。

聯盟聲明表示，當初基於尊重傷者家屬隱私和軍方通知程序做出繼續比賽的決定，目的是減少外界揣測這名軍人的健康狀況，同時避免對他的家人施加更多痛苦。

空軍網站指出，參與表演的空軍隸屬於陸軍與陸戰隊的一個專業團隊，負責在前線地面位置指揮空中與砲兵打擊，其訓練內容包括快速繩降，有時會從離地100呎或更高的直升機上攀繩降落。

軍方在體育賽事中表演繩降並非首例，佛羅里達州的美國職棒大聯盟(MLB)比賽曾有軍人表演繩降，肯塔基州空軍國民兵的空中救援人員也曾沿著路易維爾大學(University of Louisville)體育場外牆繩降。

精華 FAQ

  • 空軍技術士官長派特森在阿拉摩球場參與繩降表演時，從屋頂橫樑下滑失速墜落，撞擊地面後傷重不治，成為賽前最嚴重的事故。

  • 他是戰術空中管制組技術士官長，隸屬第6戰鬥訓練中隊第2分隊，來自喬治亞州史都華堡，已服役15年，並曾獲多項勳章與嘉獎。

  • 聯盟與球場、地方當局討論後，因軍方尚未公開證實死訊，且依章程與其他成員支持，決定繼續比賽，理由是尊重家屬隱私並避免更多揣測。

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