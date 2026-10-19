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麻州警營房傳性侵 波士頓公校助理保安主管被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
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瑪莎葡萄園島上的州警營房，竟是性侵案犯罪現場。(取自Google Map)
瑪莎葡萄園島上的州警營房，竟是性侵案犯罪現場。(取自Google Map)

AI摘要

文章摘要整理：

麻州瑪莎葡萄園州警營房驚傳性侵案，波士頓公校助理保安主管布朗被控強姦一名愛爾蘭女子，否認犯行，案件引發當地震驚。

麻州著名海上觀光勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)島上一座州警營房早前傳出強姦案，震驚當地居民；經進一步調查後，警方拘捕了波士頓公校學區一名助理保全主管並提出指控，但被控者否認犯罪。消息指被害人是一名愛爾蘭女子，現已返回愛爾蘭。

紐約郵報等媒體報導，事發於8月15日，由於犯案地點位於州警營房內，倍受外界關注，經調查後，警方10月9日逮捕波士頓拉丁學院(Boston Latin Academy)助理保全主任、27歲的布朗(Edward Brown)，控以強姦罪。13日首度過堂時，布朗否認所有控罪。

案情透露，案發當天凌晨一時左右，警方接到兩起報案電話，聲稱在州警營房附近的路邊，發現一名全身赤裸、神情痛苦的女子，警方派員前往將她送醫。這名來自愛爾蘭的女子之後講述遭布朗侵害的恐怖過程。

法庭文件披露，當晚她與朋友在酒吧飲酒期間，布朗走近並摸了她的臀部，搭訕說請她喝酒。後來布朗與擔任州警的友人，帶著該女子回到島上的州警營房過夜。

該女子聲稱完全不記得布朗在酒吧走近她之後發生了什麼事，只記得是醒來時發現身處一個陌生地方，當時該男子正壓在她身上。

當她試圖起身時遭布朗拖回房間，掐著她的脖子強姦了她。她設法逃離這棟兩層樓建築，最後跌倒在馬路，幾分鐘後被人發現。

據當地地方媒體MV Times報導，受害女子來自愛爾蘭，現已返國。

據波士頓25台新聞報導，檢方在過堂時，提出今年3月至8月，有關布朗的四份警方報告，包括兩名前女友提出的騷擾投訴；另外他被捕時身上搜出古柯鹼。

布朗現暫准以1萬元交保，12月3日將再次出庭接受審前聽證。過去兩年他一直在波士頓公立學區擔任助理保全主管，年薪11.7萬元，被捕後已遭停職。但布朗的律師埃里森(Anthony R. Ellison)辯稱，當事人從未被指控犯罪，並稱他是一位品行端正的公民。

波士頓市長吳弭對事件表示震驚，強調「必須確保我們每個學生及學區，都能有高標準的安全保障及支援。」

精華 FAQ

  • 警方逮捕的是波士頓拉丁學院助理保安主管、27歲的 Edward Brown，並以強姦罪起訴；他在首次出庭時否認所有控罪，目前以1萬元交保候審。

  • 法庭文件稱，她在酒吧飲酒時被布朗搭訕並觸碰臀部，之後與布朗及其擔任州警的友人回到營房過夜；她醒來後遭拖回房內並被掐頸性侵。

  • 檢方指出，3月至8月間曾有4份與布朗相關的警方報告，包括兩名前女友的騷擾投訴；此外他被捕時身上還搜出古柯鹼，現已遭學區停職。

波士頓 性侵 麻州

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