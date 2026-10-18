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佛州71歲釣客遭12呎長鱷魚拖入湖喪命 今年第二起

編譯盧炯燊／綜合報導
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佛州一名71歲男子在湖邊釣魚時，遭一條近12呎長短吻鱷拖入水中喪生。這是佛州今年...
佛州一名71歲男子在湖邊釣魚時，遭一條近12呎長短吻鱷拖入水中喪生。這是佛州今年第二起短吻鱷襲擊致死事件。示意圖，非行凶鱷魚。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

佛州冬園市一名71歲男子在阿波普卡湖釣魚時遭12呎短吻鱷拖入水中身亡，州野保人員事後捕獲疑兇並安樂死，這也是佛州今年第2起鱷魚致死案。

佛羅里達州鱷魚襲擊人類甚至咬死人的事件時有所聞，最新一起是一名71歲男子在湖邊釣魚時，遭一條近12呎長短吻鱷(alligator)拖入水中喪生，這是佛州今年第二起短吻鱷襲擊致死事件。

綜合美聯社等媒體報導，事發於佛州中部冬園市(Winter Garden)，當地71歲男子漢密爾頓(Steven Hamilton) 16日在市內阿波普卡湖(Lake Apopka)岸邊垂釣時，湖中一條12呎長短吻鱷突然襲擊，將他拖入湖裡。

福斯新聞地方台 FOX 35 Orlando引述目擊者報導，漢密爾頓當時正準備與釣到的魚自拍，突然一條巨鱷竄出水面並咬住他，將他強行拖入深水中，其他釣友來不及阻止。

冬園市消防局長甘薩(Jose Gainza)說 ，由於水裡有不少短吻鱷，救援行動相當困難，救援人員兩小時後才找到他，但已證實死亡。

市警局長梅森(Michael Mason)也說，阿波普卡湖所在的布拉德福德紀念公園(Dr. Bradford Memorial Park)的多個小湖及池塘，有不少短吻鱷棲息。

梅森表示，事發前警方並未接到湖岸附近出現短吻鱷的報告，這可能是這個湖有大量鱷魚，民眾已不當一回事，此外部分原因在於民眾將短吻鱷視為佛州的象徵，看似溫馴，其實極危險性。他提醒公眾務必時刻留意周圍環境，始終注意安全。

佛州魚類和野生動物保護委員會(FWC)人員後來鎖定一條長達11呎8吋的大鱷魚，認定牠為「兇手」，捕獲後予以安樂死。

漢密爾頓是佛州今年第二個遭鱷魚攻擊致死的受害者。今年6月，奧維耶多市(Oviedo)31歲女子克拉克(Brittany Clark)在住所附近河中游泳時，遭一條13呎長短吻鱷襲擊身亡。報導指她係遭鱷魚咬斷兩條胳膊，失血過多而死。

美洲短吻鱷在佛州屬於保育類動物，目前數目約數十萬隻，平均每年傳出十多起襲擊人類事件；自1948年有紀錄以來，佛州共發生32起鱷魚攻擊致死事件。

精華 FAQ

  • 死者是71歲男子漢密爾頓Steven Hamilton，事發地點在佛州中部冬園市的阿波普卡湖岸邊。他當時正在垂釣，卻遭湖中短吻鱷突然攻擊並拖入水中。

  • 目擊者稱，漢密爾頓正準備與釣到的魚自拍時，巨鱷突然竄出咬住他並拖進深水，其他釣友來不及阻止。因湖中鱷魚眾多，救援困難，2小時後才找到遺體。

  • 佛州魚類和野生動物保護委員會鎖定一條長11呎8吋的大鱷魚，認定牠就是兇手，隨後捕獲並安樂死。這也是佛州今年第2起短吻鱷襲擊致死事件。

佛羅里達州 佛州 釣魚

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