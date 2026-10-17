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堪薩斯州車輛衝入足球賽 釀2死包括孩童

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美國堪薩斯州威契塔一場足球賽現場遭車輛衝入，造成2人死亡、包括1名孩童，並有多人受傷，肇事駕駛已被警方拘留。

美國警方今天表示，一輛車衝入堪薩斯州威契塔（Wichita）一場足球賽事現場，造成兩人死亡，其中包括一名孩童，另有多人受傷；肇事駕駛已遭警方拘留。

精華 FAQ

  • 事件發生在美國堪薩斯州威契塔（Wichita）的一場足球賽事現場，當時現場有人群聚集，車輛突然衝入，造成嚴重傷亡與混亂。

  • 警方表示，這起事故共造成2人死亡，其中包括1名孩童；另外還有多人受傷，顯示事故對現場造成相當大的衝擊。

  • 警方已將肇事駕駛拘留，並持續調查車輛衝入現場的原因、駕駛動機，以及是否涉及其他相關因素。

堪薩斯州

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