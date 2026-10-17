堪薩斯州車輛衝入足球賽 釀2死包括孩童

AI摘要 文章摘要整理： 美國堪薩斯州威契塔一場足球賽現場遭車輛衝入，造成2人死亡、包括1名孩童，並有多人受傷，肇事駕駛已被警方拘留。

美國警方今天表示，一輛車衝入堪薩斯州 威契塔（Wichita）一場足球賽事現場，造成兩人死亡，其中包括一名孩童，另有多人受傷；肇事駕駛已遭警方拘留。