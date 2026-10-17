我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大理石山開槍案後 民代聯署抗ICE 籲停車場拒供移民執法

諾貝爾文學獎得主靠拳擊對抗巴金森 醫：有助神經連結與動作穩定

俄勒岡小學槍案／英勇家長救人 母親揭兒子自責：沒能救下所有人

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國俄勒岡州本德市銀軌小學槍擊案發生後，臨時悼念區的白板上16日寫滿留言，包括向...
美國俄勒岡州本德市銀軌小學槍擊案發生後，臨時悼念區的白板上16日寫滿留言，包括向擊斃槍手的英勇家長吉亞曼科致意。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州銀軌小學爆發槍擊案，36歲家長吉亞曼科持槍介入並擊斃槍手，救下部分師生，但他事後仍因未能救回所有人而深感自責。

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊案，一名16歲前學生闖入校園開槍掃射，造成一名教師和3名兒童死亡，隨後遭一名開車經過、挺身介入的學生家長開槍擊斃。這位家長的母親受訪時表示，兒子當時是出於本能採取行動。

▲ 影片來源：YouTube＠CBS News Sacramento（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這名家長是36歲的吉亞曼科（Kaylub Giamanco），職業是木匠。CBS新聞報導，他的2個孩子都在該校就讀。吉亞曼科的母親弗里曼（Kenda Freeman）住在加州沙加緬度，接受CBS新聞沙加緬度分台獨家訪問時表示，兒子原本來自距離沙加緬度約45分鐘車程的普萊瑟維爾（Placerville），但已在俄勒岡州居住超過30年。

弗里曼形容兒子非常關心身邊的人，「凱勒布有一顆真誠的心，愛他的社區、家人和孩子。他就是一個好人。」根據她轉述，吉亞曼科當時正利用午休時間返家，途中看見16歲槍手出現在校園內，「凱勒布知道情況不對勁，所以他把車開上草地，拿起槍，一路尾隨槍手進入學校。他以軍事匍匐的方式，爬過槍手開槍打破的窗戶。」

她說，兒子與槍手對峙後不久便打電話給她，「他說：『媽，我剛剛開槍打死了一個人。』我說：『凱勒布，告訴我是怎麼回事。』他說：『有個男人進入我女兒的學校，開槍射殺孩子。我極近距離看著他，然後，媽，我開槍把他打死了。』」

吉亞曼科是一名承包商，長期接觸槍枝。弗里曼表示，兒子合法持槍，目的是保護家人，但這段經歷仍使他受到心理創傷。她說：「我告訴他，他是英雄，做了自己必須做的事，而且做得對。我為他感到驕傲，因為他拯救了很多人的性命。」

然而，吉亞曼科卻對母親說：「媽，我沒能救下所有人。」

弗里曼流著淚說：「這很難受，因為我很感激我的孫子們都平安無事。但有些孩子卻沒那麼幸運，這真的很難接受，因為我也為那些沒能把孩子帶回家的家庭感到心痛。」

吉亞曼科的行動獲得社區成員及俄勒岡州州長柯特克（Tina Kotek）讚揚，但弗里曼表示，兒子仍因未能拯救所有人而深受煎熬。她說：「他很難熬過這件事，因為始終無法釋懷沒能救下所有人。當他閉上眼睛時，腦中就會浮現這些問題：『我原本可以採取什麼不同的做法？我怎麼做才能做得更好？』」

弗里曼希望這場悲劇能提醒人們珍惜所愛的人：「擁抱你的孩子，愛你的鄰居。」

精華 FAQ

  • 案中共有1名教師與3名兒童死亡，槍手則是在遭介入的家長開槍後被擊斃。事件發生在校園內，震驚當地社區與全美。

  • 這名家長是36歲的吉亞曼科，職業是木匠，2個孩子都就讀該校。他利用午休返家途中看見槍手闖入校園，便立刻下車持槍介入。

  • 他對母親表示，自己雖然擊斃槍手，卻仍沒能救下所有人，因此一直反覆思考是否還能做得更好。母親則認為他是英雄，救了很多人。

俄勒岡州 槍擊

上一則

俄勒岡小學槍案 16歲兇手照片首曝光 目光陰冷直盯鏡頭

延伸閱讀

俄勒岡小學槍案／2女在校就讀 木匠父聽見槍聲衝校園擊斃槍手

俄勒岡小學槍案／2女在校就讀 木匠父聽見槍聲衝校園擊斃槍手
俄勒岡小學槍案 16歲兇手照片首曝光 目光陰冷直盯鏡頭

俄勒岡小學槍案 16歲兇手照片首曝光 目光陰冷直盯鏡頭
俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索

俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索
俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12

超人氣

更多 >
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元