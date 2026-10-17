俄勒岡小學槍案／英勇家長救人 母親揭兒子自責：沒能救下所有人

美國俄勒岡州本德市銀軌小學槍擊案發生後，臨時悼念區的白板上16日寫滿留言，包括向擊斃槍手的英勇家長吉亞曼科致意。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州銀軌小學爆發槍擊案，36歲家長吉亞曼科持槍介入並擊斃槍手，救下部分師生，但他事後仍因未能救回所有人而深感自責。

美國俄勒岡州 本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日發生槍擊 案，一名16歲前學生闖入校園開槍掃射，造成一名教師和3名兒童死亡，隨後遭一名開車經過、挺身介入的學生家長開槍擊斃。這位家長的母親受訪時表示，兒子當時是出於本能採取行動。

▲ 影片來源：YouTube＠CBS News Sacramento（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這名家長是36歲的吉亞曼科（Kaylub Giamanco），職業是木匠。CBS新聞報導，他的2個孩子都在該校就讀。吉亞曼科的母親弗里曼（Kenda Freeman）住在加州沙加緬度，接受CBS新聞沙加緬度分台獨家訪問時表示，兒子原本來自距離沙加緬度約45分鐘車程的普萊瑟維爾（Placerville），但已在俄勒岡州居住超過30年。

弗里曼形容兒子非常關心身邊的人，「凱勒布有一顆真誠的心，愛他的社區、家人和孩子。他就是一個好人。」根據她轉述，吉亞曼科當時正利用午休時間返家，途中看見16歲槍手出現在校園內，「凱勒布知道情況不對勁，所以他把車開上草地，拿起槍，一路尾隨槍手進入學校。他以軍事匍匐的方式，爬過槍手開槍打破的窗戶。」

她說，兒子與槍手對峙後不久便打電話給她，「他說：『媽，我剛剛開槍打死了一個人。』我說：『凱勒布，告訴我是怎麼回事。』他說：『有個男人進入我女兒的學校，開槍射殺孩子。我極近距離看著他，然後，媽，我開槍把他打死了。』」

吉亞曼科是一名承包商，長期接觸槍枝。弗里曼表示，兒子合法持槍，目的是保護家人，但這段經歷仍使他受到心理創傷。她說：「我告訴他，他是英雄，做了自己必須做的事，而且做得對。我為他感到驕傲，因為他拯救了很多人的性命。」

然而，吉亞曼科卻對母親說：「媽，我沒能救下所有人。」

弗里曼流著淚說：「這很難受，因為我很感激我的孫子們都平安無事。但有些孩子卻沒那麼幸運，這真的很難接受，因為我也為那些沒能把孩子帶回家的家庭感到心痛。」

吉亞曼科的行動獲得社區成員及俄勒岡州州長柯特克（Tina Kotek）讚揚，但弗里曼表示，兒子仍因未能拯救所有人而深受煎熬。她說：「他很難熬過這件事，因為始終無法釋懷沒能救下所有人。當他閉上眼睛時，腦中就會浮現這些問題：『我原本可以採取什麼不同的做法？我怎麼做才能做得更好？』」

弗里曼希望這場悲劇能提醒人們珍惜所愛的人：「擁抱你的孩子，愛你的鄰居。」