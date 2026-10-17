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小學槍案／俄勒岡槍管法比多數州嚴格 卻陷訴訟難生效

記者顏伶如／綜合報導
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俄勒岡州的槍枝控制法律規定，比大多數州都嚴格，但由於訴訟爭議，許多規定並未有效實...
俄勒岡州的槍枝控制法律規定，比大多數州都嚴格，但由於訴訟爭議，許多規定並未有效實施。圖為一名男子走進一家槍店。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州雖通過多項嚴格槍枝管制法，涵蓋高容量彈匣、背景調查與幽靈槍等，但因遭法律挑戰而遲未全面生效，校園槍案再度凸顯爭議。

俄勒岡州銀軌小學(Silver Rail Elementary School)校園槍擊案造成三名兒童及一名老師死亡，再次引發各界對於槍枝法律能否有效防止致命攻擊的辯論。紐約時報分析，俄勒岡州雖然通過嚴格的槍枝管制立法，條文包括獲得槍枝安全倡議人士青睞的限制措施，然而這些法律卻因為面臨挑戰而困在法院。

民主黨在俄勒岡州全面掌控行政部門以及州參議會、州眾議會，過去幾年對於擁槍權做出更多限縮。

根據槍枝管控倡議團體「所有城鎮」(Everytown)統計，俄勒岡州槍枝法律嚴格程度，在全國50州當中排名第12，不過許多槍枝管控法律現在都陷於訴訟當中。

俄勒岡州州議會與選民都通過多項旨在限縮槍枝的，這些倡議是美國各地校園、宗教場所與其他聚會地點接連發生大規模槍擊案件之後，民主黨在國會嘗試在國會通過的法案。

俄勒岡州通過的法案包括禁止撞火槍托(bump stock)，也禁止能夠提高槍枝射擊速度的武器改裝，另外還通過法律打擊無法追蹤的3D列印「幽靈槍」(ghost guns)。

俄勒岡州最嚴格的槍枝管控措施，2022年公投時以些微差距表決過關，內容包括禁止高容量彈匣(high-capacity magazines)、背景調查及持槍執照核發都變得更加嚴格。然而，由於面臨法律挑戰，法案實施進度受到耽擱，州議會已表決同意延後州法生效日期，等待俄州最高法院裁決。

槍枝安全倡議人士主張的某些最嚴格限制措施，俄勒岡州到目前為止仍未實施。舉例來說，俄州並不像加州、紐約州等禁止特定種類的攻擊型武器或軍用槍枝。

精華 FAQ

  • 因為這起案件造成3名兒童與1名老師死亡，讓外界再次質疑即使州內通過較嚴格的槍枝法，是否仍能有效阻止致命攻擊，也讓法案延宕問題更受關注。

  • 俄勒岡州已通過禁止撞火槍托、限制提升射速的改裝，以及打擊3D列印的幽靈槍；另有公投法案加強高容量彈匣、背景調查與持槍執照規定。

  • 主因是多項法案遭到法律挑戰，州府與法院程序拖慢實施進度，州議會甚至已同意延後生效日期，等待州最高法院裁決後再決定後續執行。

紐約時報 槍擊 民主黨

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