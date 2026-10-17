俄勒岡小學槍案 美今年來第28起大規模屠殺事件

俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州銀軌小學槍擊案造成4人死亡，也使美國2026年大規模屠殺案件增至28起；同時今年大規模槍擊已逾300起，顯示槍枝暴力持續嚴重。

俄勒岡州本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)於15日發生發生3名兒童及1名老師死亡的校園槍擊 案，再度震撼全國。根據美聯社、今日美國報與東北大學 (Northeastern University)合作建立的資料庫，銀軌小學校園槍擊案是美國2026年以來的第28起大規模屠殺案件(mass killings)。

自從2006年建立資料庫以來，美國總共發生659件大規模屠殺案件，累計造成3381人死亡。2019年是發生最多大規模屠殺事件的一年。

截至9月24日為止，2026年已經發生343起大規模槍擊案件(mass shootings)。2025年同期之間發生的大規模槍擊案有319起，一年之內增加約8%，但已經沒有後疫情時代初期的大量傷亡數字。

大規模屠殺案與大規模槍擊案的差別在於對屠殺事件的記錄與定義方式，兩者之間存在重疊之處。

長期追蹤美國槍擊案的非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)對大規模槍擊案的定義是：同一地點、大約相同時間內，造成傷亡人數達到四人或四人以上，不包括槍手。

今年以來發生的大規模槍擊案已造成320多人死亡，超過1440人受傷。發生槍擊案件的地點涵蓋40州與華府特區。德州發生的大規模槍擊案數量最多，有37件。加州、伊利諾州、路易斯安納州緊追在後，各有20件。

今年死傷最嚴重的兩起大規模槍擊事件，剛好也都是家暴案件。

今年4月，路易斯安納州史瑞夫港(Shreveport)發生大規模槍擊案，八名兒童死亡，兩名成年人受傷，槍手是七名遇害兒童的父親。

今年8月，蒙大拿州比爾靈斯(Billings)一名男子殺害八名親人，其中包括四名兒童。

美國史上死傷最慘重的大規模槍擊案件，到現在發生剛好九周年。2017年10月1日，一名槍手在拉斯維加斯戶外音樂節開槍掃射，造成60人死亡，430多人受傷。

俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在附近公園點起蠟燭，追悼罹難師生。(路透)