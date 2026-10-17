我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

俄勒岡小學槍案 美今年來第28起大規模屠殺事件

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(路透)
俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州銀軌小學槍擊案造成4人死亡，也使美國2026年大規模屠殺案件增至28起；同時今年大規模槍擊已逾300起，顯示槍枝暴力持續嚴重。

俄勒岡州本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)於15日發生發生3名兒童及1名老師死亡的校園槍擊案，再度震撼全國。根據美聯社、今日美國報與東北大學(Northeastern University)合作建立的資料庫，銀軌小學校園槍擊案是美國2026年以來的第28起大規模屠殺案件(mass killings)。

自從2006年建立資料庫以來，美國總共發生659件大規模屠殺案件，累計造成3381人死亡。2019年是發生最多大規模屠殺事件的一年。

截至9月24日為止，2026年已經發生343起大規模槍擊案件(mass shootings)。2025年同期之間發生的大規模槍擊案有319起，一年之內增加約8%，但已經沒有後疫情時代初期的大量傷亡數字。

大規模屠殺案與大規模槍擊案的差別在於對屠殺事件的記錄與定義方式，兩者之間存在重疊之處。

長期追蹤美國槍擊案的非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)對大規模槍擊案的定義是：同一地點、大約相同時間內，造成傷亡人數達到四人或四人以上，不包括槍手。

今年以來發生的大規模槍擊案已造成320多人死亡，超過1440人受傷。發生槍擊案件的地點涵蓋40州與華府特區。德州發生的大規模槍擊案數量最多，有37件。加州、伊利諾州、路易斯安納州緊追在後，各有20件。

今年死傷最嚴重的兩起大規模槍擊事件，剛好也都是家暴案件。

今年4月，路易斯安納州史瑞夫港(Shreveport)發生大規模槍擊案，八名兒童死亡，兩名成年人受傷，槍手是七名遇害兒童的父親。

今年8月，蒙大拿州比爾靈斯(Billings)一名男子殺害八名親人，其中包括四名兒童。

美國史上死傷最慘重的大規模槍擊案件，到現在發生剛好九周年。2017年10月1日，一名槍手在拉斯維加斯戶外音樂節開槍掃射，造成60人死亡，430多人受傷。

俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在附近公園點起蠟燭，追悼罹難師生。(路透)
俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在附近公園點起蠟燭，追悼罹難師生。(路透)

精華 FAQ

  • 這起發生在本德市銀軌小學的槍擊案，共造成3名兒童與1名老師死亡，合計4人喪生，事件再度震撼全國，也引發外界對校園安全的高度關注。

  • 根據美聯社、今日美國報與東北大學資料庫，銀軌小學案是美國2026年以來第28起大規模屠殺案件，顯示致命暴力事件仍持續出現，且累積數量相當驚人。

  • 截至9月24日，2026年已有343起大規模槍擊案，較2025年同期的319起增加約8%。案件遍及40州與華府特區，其中德州最多，共37起。

槍擊 東北大學

上一則

小學槍案／俄勒岡槍管法比多數州嚴格 卻陷訴訟難生效

下一則

俄勒岡小學槍案／兇嫌所用霰彈槍是8月生日禮 母親所送

延伸閱讀

俄勒岡小學槍擊案 附近居民聽到6聲槍響 家長急尋孩子

俄勒岡小學槍擊案 附近居民聽到6聲槍響 家長急尋孩子
俄勒岡小學槍擊4死 3童遇害 16歲槍嫌疑被路人擊斃

俄勒岡小學槍擊4死 3童遇害 16歲槍嫌疑被路人擊斃
俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索

俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索
俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元