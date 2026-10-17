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俄勒岡小學槍案／兇嫌所用霰彈槍是8月生日禮 母親所送

編譯盧炯燊／綜合報導
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俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(路透)
俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州本德市銀軌小學發生嚴重槍擊，16歲前特教生持霰彈槍攻擊校園，造成4人死亡、2人受傷，兇嫌則被見義勇為的家長開槍擊斃，警方正追查其動機與背景。

俄勒岡州本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)嚴重槍擊事件，三名遇害小學生及一名教師，以及當場死亡少年槍手的身分均獲得確認，整個行凶過程漸告明朗，警方目前仍在調查槍手的作案動機。

★曾是該校特教生 攻擊特教班

綜合多家媒體報導，本德市警察局長克蘭茨(Mike Krantz)於16日舉行記者會交代事件經過，3名遇害兒童分別5歲、8歲及11歲，都是該小學學生，教師是年僅25歲的梅根·蘭伯特(Meghan Lambert)。有死者家人證實，五歲遇害者名叫羅姆‧薩默(Rhoam Summer)。

另外一名7歲學生及54歲教師瑞貝嘉·杜里瑞(Rebecca Drury)，因傷勢嚴重分別送往兩家醫院救治，幸無生命危險。

涉嫌槍手是年僅16歲的格里芬·J·約翰二世(Griffin J. John II)，曾經是銀軌小學的特殊教育學生。

★開了15槍 剩餘44發子彈

警方確認他在槍擊過程中最多開了15槍，現場還發現剩餘的44發子彈，襲擊動機尚未公布。

克蘭茨表示，警方在兇手屍體附近發現一把Maverick 88型12號口徑泵動式霰彈槍及一個背包，槍擊時使用了三種彈藥：鳥彈、鹿彈及獨頭彈(Shotgun slug)。

兇嫌先是步行靠近學校圍欄，將霰彈槍扔過圍欄後準備翻牆進入校內，期間遇到一輛路過的皮卡車，他向卡車至少開了三槍，司機迅速駕車離開後隨即打電話報警。

兇嫌之後向一個玻璃窗開了數槍，強行闖入學校，直接走向特殊教育班教室開槍，所有遇害者都在室內上課。

★老師搶槍 避免更多傷亡

克蘭茨說，當兇嫌開槍射擊皮卡車時，被一名開車經過的家長目睹。這名家長隨後趕到時，已聽到教室傳出槍聲，同時看到一名老師與槍手糾纏試圖奪走他的槍，於是拔出他合法擁有的.40口徑手槍向兇嫌射擊將他擊斃。由於兇嫌及時遭擊斃，該名教師沒有受傷。

克蘭茨讚揚老師英勇行為，表示若沒有這位老師，肯定會有更多人遇害。

至於擊斃槍手的家長是36歲的吉亞曼科(Kaylub Giamanco)，兩個女兒都在該校就讀。外界形容他是「英雄」，但他表示是份所應為，若救不了孩子們，只會更內疚。

國家廣播公司(NBC)報導，兇嫌是今年8月生日時，母親給他買了一支霰彈槍作為禮物，其母正積極配合接受調查。在俄勒岡州，購買步槍和霰彈槍的年齡必須年滿18歲，購買手槍的年齡必須年滿21歲，向未成年人出售槍枝屬於違法。

調查人員正詳細檢查兇嫌的電腦、手機、社群媒體、搜尋紀錄及其他網路活動，調查他是否沉迷於暴力，包括校園槍擊事件。

俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(歐新社)
俄勒岡校園槍擊案發生後，社區居民在學校門口擺放花束，追悼罹難師生。(歐新社)

精華 FAQ

  • 事件共造成3名小學生與1名教師死亡，另有2名師生重傷送醫但沒有生命危險。警方也確認，16歲嫌犯在現場被家長開槍擊斃，避免傷亡繼續擴大。

  • 嫌犯先步行接近校園，將霰彈槍扔過圍欄後翻牆，途中還曾朝一輛皮卡車連開數槍，之後擊破玻璃闖入校內，直接朝特殊教育班教室開火。

  • 警方表示，嫌犯使用的霰彈槍是母親在8月生日時送的禮物，相關購槍行為可能違法。調查人員也正檢視其電腦、手機與社群紀錄，追查是否沉迷暴力內容。

俄勒岡州 槍擊 梅根

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