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俄勒岡小學槍案 16歲兇手照片首曝光 目光陰冷直盯鏡頭

編譯馬雯婷／綜合報導
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兇嫌格里芬（左）的母親尼克森（右），今年9月將母子合照換上臉書的頭貼。（取材自臉...
兇嫌格里芬（左）的母親尼克森（右），今年9月將母子合照換上臉書的頭貼。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州銀軌小學槍擊案中，16歲槍手格里芬照片曝光，顯示其神情陰鬱；他持疑由母親購買的霰彈槍闖入校內，最終遭趕來的男子擊斃。

據紐約郵報報導，俄勒岡州一所小學日前發生致命槍擊案，16歲槍手格里芬·J·約翰二世（John J. Griffin II）的照片首度曝光。照片中，他目光陰冷、神情陰沉，直盯著鏡頭。

這張照片由格里芬的母親尼克森（Shauntai May Nickerson）於9月10日發布在臉書上。當時距離他於15日在銀軌小學（Silver Rail Elementary School）開槍殺害三名學生及一名教師，還有一個多月。

照片中，留著小鬍子的格里芬穿著寬大的連帽上衣，與母親一同站在瀑布前，神情陰鬱、面露不悅。

母子兩人也曾出現在2020年的一篇報導中。當時，班德拉派恩學區（Bend-La Pine School District）一項名為NEST的特殊教育計畫，協助學生在新冠疫情後重返教室。這項計畫專門為面臨嚴重行為及社交能力挑戰的學生提供支持。

尼克森當時接受NewsChannel 10訪問時表示，當時年僅十歲的兒子格里芬在家學習時遇到困難。

尼克森說：「我認為這對格里芬會很有幫助，因為我沒有受過教導特殊需求學生的專業訓練。我也認為，讓兒子從具備專業能力的教師那裡獲得所需協助，對他會很有幫助。」

執法人員消息人士表示，格里芬15日下午在本德市的銀軌小學內開槍行凶，使用的是一把12口徑Maverick 88泵動式霰彈槍，據稱由他的母親購買。

格里芬朝校舍上鎖的門開槍，強行闖入校內，隨後直奔特殊教育教室。據報導，他過去曾是該教室的學生。

當時，木匠吉亞曼科（Kaylub Giamanco）趁午休開車回家，目睹格里芬持槍進入校舍，隨即挺身而出，追進校內並開槍將他擊斃。

俄勒岡州校園槍擊案發生後第二天，無人機空照圖顯示，執法人員仍在校園蒐證。(路透)
俄勒岡州校園槍擊案發生後第二天，無人機空照圖顯示，執法人員仍在校園蒐證。(路透)

俄勒岡州校園槍擊案發生後第二天，無人機空照圖顯示，校園球場留下斑斑血跡。(路透)
俄勒岡州校園槍擊案發生後第二天，無人機空照圖顯示，校園球場留下斑斑血跡。(路透)

精華 FAQ

  • 兇手是16歲的格里芬·J·約翰二世。報導指出，他在銀軌小學開槍殺害3名學生與1名教師，並在行凶後被趕到現場的男子開槍擊斃。

  • 照片由格里芬的母親尼克森於9月10日在臉書發布。畫面中他留著小鬍子、穿著寬大連帽上衣，站在瀑布前，神情陰沉、目光冷峻地直盯鏡頭。

  • 消息人士稱，他持一把12口徑Maverick 88泵動式霰彈槍，據稱由母親購買。當時他朝上鎖的門開槍闖入校內，隨後直奔特殊教育教室行凶。

俄勒岡州 槍擊 格里芬

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