女學生遭下藥性侵 中毒死亡 涉案青少年恐終身監禁

AI摘要 文章摘要整理： 紐約19歲男子以芬太尼假冒古柯鹼提供給兩名女學生，導致其中一人遭性侵後因中毒死亡，涉案者因此面臨20年以上至終身監禁的重刑。

紐約郵報15日報導，根據最新解密的聯邦檢察官辦公室起訴書，19歲青少年弗瑞雷(Moises Freire)拿芬太尼 (fentanyl)假裝是古柯鹼，提供給兩名紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)女學生，兩名女學生在宿舍服用芬太尼後中毒昏迷，其中一人遭到性侵 ，數日之後死於芬太尼中毒，弗瑞雷還把受害者下半身赤裸的照片傳給朋友。弗瑞雷與另一名友人面臨合謀提供管制物質導致他人死亡、嚴重身體傷害等罪名起訴，面臨20年以上有期徒刑，甚至終身監禁。

聯邦檢察官在起訴書中寫道，弗瑞雷作案手段「病態且扭曲」(sick and twisted)。

根據檢方調查，來自布朗區的弗瑞雷3月18日帶著聲稱是古柯鹼的芬太尼，來到一棟學生宿舍提供給兩名紐約流行設計學院女學生。他向兩名女學生保證說，古柯鹼來自墨西哥 ，不含有毒的芬太尼。

檢方指出，兩名女學生服用芬太尼之後失去意識，明顯出現急性芬太尼中毒，並未使用芬太尼的弗瑞雷在單人宿舍裡強暴其中一名女學生，另一名女學生昏迷在數呎之外。

弗瑞雷在兩名女學生昏迷大約45分鐘後才聯絡校警，聲稱兩人飲酒過量而昏迷不醒。通報校警之前，他把遭到性侵受害者的裸照傳給朋友。

檢方指出，校警研判兩名女學生是急性芬太尼中毒，注射解毒劑「納洛酮」(Narcan)之後緊急送醫。遭性侵的女學生在醫院始終沒有恢復意識，3月21日死於芬太尼中毒，另一名女學生後來出院。

根據法院文件紀錄，弗瑞雷與兩名女學生見面之前，要求18歲友人卡布雷拉(Brian Peralta Cabrera)提供藥效能持續整夜的助興藥品，並說如果能讓女學生因此染上毒癮，將能達到「雙贏」結果。

弗瑞雷與來自皇后區的卡布雷拉均面臨合謀提供管制物質導致他人死亡、嚴重身體傷害等罪名起訴，最低刑期為坐牢20年，最高將面臨終身監禁。弗瑞雷還面臨提供管制物質導致他人死亡、提供管制藥物意圖性侵等罪名。

兩人3月間被捕時均不認罪，目前仍遭羈押。第三名被告皮諾(Harry Rosales Pino)已於9月認罪。