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俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索

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俄勒岡小學槍案／槍手疑持霰彈槍行凶 錄音曝勇敢介入民眾線索

編譯周辰陽／即時報導
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俄勒岡州本德市銀軌小學15日發生槍擊案，當地民眾晚間在公園舉行悼念活動。（歐新社...
俄勒岡州本德市銀軌小學15日發生槍擊案，當地民眾晚間在公園舉行悼念活動。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國俄勒岡州銀軌小學發生致命槍擊案，16歲槍手闖入校園後被民眾開槍制止，造成4死2傷，警方正調查其身分、武器與犯案動機。

美國俄勒岡州本德市銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日下午發生槍擊案，警方當晚表示，一名16歲的當地居民闖入校園開槍，造成3名分別為5歲、8歲及11歲的兒童，以及1名教師死亡。

CNN報導，本德市警察局局長克蘭茨（Mike Krantz）表示，這名青少年持長槍朝上鎖的門開槍，強行進入學校，但目前尚不清楚他深入校舍多遠。一名社區民眾下午約1時看到槍手進入學校，隨即跟進並與他交火，在警方趕抵前將他擊斃。

俄勒岡州州長柯特克（Tina Kotek）在記者會上稱讚擊斃槍手的社區民眾是英雄，表示此人「出面介入，阻止更多人喪命」。官員未說明此人與學校的關係，但一段緊急醫療服務（EMS）的無線電調度錄音提到：「看起來槍手已被制伏，可能是被學校裡的一名父親開槍擊中。」

福斯新聞報導，聯邦執法部門消息人士透露，槍手使用霰彈槍，擊斃他的民眾持有隱蔽攜槍許可證。一名消息人士表示，此人「確實阻止了更多人死亡」。

官員表示，另有一名7歲兒童及一名教師受傷送醫。克蘭茨指出，調查仍在進行，尚不清楚槍手是否與學校有關、使用何種類型的長槍及開槍次數。警方也未公布槍手身分或說明可能的犯案動機。

克蘭茨表示，未來幾天，學校將持續部署大批警力。他說：「無論我說什麼，都無法讓情況好轉。但請各位知道，我們正努力確保調查徹底進行。」

本德－拉派恩學區（Bend-La Pine Schools）學監庫克（Steven Cook）在記者會上感謝「今天協助學生並保護孩子」的教職員時一度哽咽。他表示，未來幾天，區域各地的危機心理輔導人員將為學生、學生家庭、學區員工及「社區內任何需要支持的人」提供協助。

精華 FAQ

  • 警方表示，事件共造成3名年齡分別為5歲、8歲及11歲的兒童，以及1名教師死亡，另有1名7歲兒童和1名教師受傷送醫，傷亡情況相當嚴重。

  • 調查顯示，16歲槍手疑似持長槍朝上鎖的門開槍後闖入校園；一名社區民眾目擊後跟進並與他交火，在警方趕到前將其擊斃，官員稱此人阻止了更多傷亡。

  • 警方尚未公布槍手身分，也未確認其與學校的關係、使用的長槍種類、開槍次數與犯案動機；學校周邊將持續部署警力，並提供危機心理輔導支援。

俄勒岡州 槍擊

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