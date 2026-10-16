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俄勒岡小學槍擊案 附近居民聽到6聲槍響 家長急尋孩子

編譯陳韻涵／綜合報導
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家長緊張地趕到學校與子女會合，接回小孩，餘悸猶存。（路透）
家長緊張地趕到學校與子女會合，接回小孩，餘悸猶存。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州本德市銀軌小學發生槍擊案，附近居民聽到6聲槍響，家長趕往安置中心尋找子女，官員也呼籲重視校園槍枝暴力問題。

俄勒岡州本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)15日下午發生槍擊案，各界官員發表聲明悼念，驚慌的家長也紛紛趕往臨時安置中心尋找子女。

莉亞・施瓦茨(Leah Schwartz)表示，案發當時她正在距離學校約一哩處遛狗，突然聽到三聲槍響，接著短暫停頓後，又傳來三聲槍響，「那時我們才意識到，事情真的很嚴重。」

本德快報(Bend Bulletin)報導，槍案發生後，大批焦急的家長趕到學校，隨後轉往附近的旅程教會(Journey Church)設立的親子團聚中心；載著學生的巴士陸續抵達，至少一個班級的學生已確認平安並與家長團聚。

學區董事羅格朗(Marcus LeGrand)說，重點是讓孩子與家人團聚，之後學校將為受影響的學生及家庭提供心理健康與輔導服務。

每日郵報(Daily Mail)報導，本德-拉派恩學區(Bend-La Pine Schools)教育長庫克(Steven Cook)表示，「我們對這場無理的悲劇感到震驚且心碎，對於受這起暴力事件影響的家庭與個人，我們致上最深的哀悼，沒有任何言語能夠充分表達社區正經歷的悲痛。」

KOIN新聞台報導，聯邦眾議員布努(Janelle Bynum)宣布暫停所有競選活動。

她說：「我從靈魂深處感受到這份痛楚，我們的孩子在學校應該做美勞，而不是把書桌當作躲避子彈的掩護。他們應該去交朋友，而不是哀悼朋友。這是每位家長最大的恐懼。這一切何時才會結束？」

聯邦參議員魏登(Ron Wyden，民主黨)將矛頭指向槍枝管制，說道：「我們必須再次追問，還要有多少學校遭到槍擊，共和黨人才會同意採取行動，遏止槍枝暴力？」

根據美聯社、《今日美國報》與美國東北大學共同建立的「大規模殺人事件資料庫」，今年美國已發生第28起大規模殺人事件，其中21起涉及槍擊。

俄勒岡州最致命的校園槍擊事件發生於2015年10月1日，地點是羅斯堡附近的安普夸社區學院(Umpqua Community College)。當時，一名槍手在教室內開槍，造成一名教授和八名學生死亡，另有九人受傷。

俄勒岡州本德市人口約10萬7000人，位於俄勒岡州中部，坐落於德舒特河(Deschutes River)沿岸，地處喀斯喀特山脈(Cascade Range)東側邊緣。

俄勒岡小學槍擊案位置圖 資料來源：google map／美聯社
俄勒岡小學槍擊案位置圖 資料來源：google map／美聯社

槍擊發生後，警方趕到現場引導交通，並讓學童和家長團聚。（路透）
槍擊發生後，警方趕到現場引導交通，並讓學童和家長團聚。（路透）

精華 FAQ

  • 事件發生在俄勒岡州本德市的銀軌小學，時間是15日下午。案發後，學校周邊迅速出現緊張情勢，家長與官方都立即展開應對與安置工作。

  • 目擊者表示，她在距離學校約1哩處遛狗時，先聽到3聲槍響，短暫停頓後又聽到3聲，總共6聲。她說當下才意識到情況非常嚴重。

  • 家長被引導到附近教會設立的親子團聚中心，校方優先協助學生與家人會合，之後將提供心理健康與輔導服務；部分政治人物則宣布暫停活動，並再度呼籲槍枝管制。

俄勒岡州 槍擊 學區

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