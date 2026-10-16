俄勒岡小學槍擊4死 3童遇害 16歲槍嫌疑被路人擊斃

有400名學童的俄勒岡銀軌小學，15日發生大規模槍擊，至少三名學童及一名成人死亡。疑為16歲的槍手，已被路人擊斃。（路透）】

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州本德市銀軌小學發生槍擊案，造成3名兒童與1名成年人死亡，16歲槍嫌疑人隨後遭路人擊斃，FBI等單位已介入調查。

俄勒岡州一間小學15日發生嚴重槍擊 案，消息指最少4人遇難，包括3名兒童及1名成年人，疑為槍手的16歲嫌犯當場被路人擊斃。

當局證實，槍手是一名16歲的本德市居民，使用霰彈槍行兇，隨後遭一名合法持有隱蔽式武器的路人擊斃。此人一路尾隨槍手。

綜合CBS、美聯社等媒體報導，事發地點是位於俄勒岡州中部、波特蘭(Portland)東南約100哩本德市(Bend)的銀軌小學(Silver Rail Elementary School)。

大批焦急的家長及居民聚集在學校外等待消息。（路透）

據指一名16歲的槍手進入銀軌小學校園濫射，警方在槍案發生後拉起警戒線。（路透）

本德市警察局發言人米勒(Sheila Miller)在記者會表示，在下午1點左右警方接到911報案，稱有人向一輛紅色汽車開槍；大約一分鐘後，陸續接到多個報警電話，指該男子進入銀軌小學開槍。

警方人員在 3 分鐘內趕到現場，之後迅速報告說槍手已「被擊斃」；警方、急救人員及消防人員隨後大規模趕赴現場，警員逐間課室疏散學生。

槍手相信是被一名見義勇為的路人擊斃。初步調查顯示，嫌犯是透過「朝上鎖的門開槍」進入校園的。

米勒表示「目前還沒有確切的傷亡人數，只知道受害者中有兒童」，又說至少有兩人被送往該市聖查爾斯醫療中心(St. Charles Medical Center)，但沒多加說明。

米勒哽咽說，「這是我們不想在本德市看到的事情。」

警方目前尚未公布槍手身份及傷者具體情況，事件仍在進一步調查。另有執法人員向CBS 新聞透露，事件裡有3名兒童及1名成年人死亡，據信是三名學生和一名老師。

三名死亡兒童的年齡分別為五歲、八歲和11歲。兩名傷者為一名七歲學生和54歲的老師。

事發後大批焦急的家長及社區居民聚集在學校外等待消息，學校亦進入封鎖狀態。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)表示，當地 FBI 辦事處以及菸酒槍砲及爆炸物管理局(ATF) 已派員到現場，協助當地執法部門。

出事小學所屬的本德-拉派恩學區(Bend-La Pine Schools) 校監庫克(Steven Cook)說，「任何言語都無法表達社區此刻的悲痛，當前首要任務是照顧好學生及教職員，並協助執法部門和應急救援人員」。

俄勒岡州教育廳數據顯示，這所小學去年共有459名學生，招收幼兒園至五年級學生。

俄勒岡州州長科特克(Tina Kotek)發表聲明，感謝趕到現場執行任務的緊急應變人員，並會密切關注本案情況。

再傳小圓悲劇，俄勒岡銀軌小學，15日┌爆發槍擊，至少三名學童及一名成人死亡。（路透）