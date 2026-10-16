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華女色誘NBA公鹿隊老闆勒索12億 還有2名男子也受害

編譯陳韻涵／綜合報導
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密爾瓦基公鹿隊老闆艾登斯遭華女以公開性愛影片勒索逾12億元。(美聯社)
密爾瓦基公鹿隊老闆艾登斯遭華女以公開性愛影片勒索逾12億元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華女羅昌麗承認以私密影像勒索NBA公鹿隊共同老闆艾登斯，並涉及另外2名男子的詐騙與盜刷案，認罪後面臨後續量刑。

華女羅昌麗(Changli Luo音譯，又稱Sophia)13日在聯邦法院認罪，承認她對華爾街金融集團Fortress Investment Group共同創辦人、美國職籃(NBA)密爾瓦基公鹿隊(Milwaukee Bucks)共同老闆艾登斯(Wesley Edens)進行電信詐欺，並涉及另外兩名男子的詐騙案。

華爾街日報報導，羅昌麗13日在曼哈頓聯邦法院聽審中，向法官坦承，曾謊稱自己錄下與艾登斯在她住處發生親密關係的影像，並以公開影像為要脅，試圖向艾登斯勒索金錢。

中國出生的羅昌麗在法庭上說：「我對自己的行為感到非常後悔，我也知道自己的行為是錯的。」

羅昌麗2022年在領英(LinkedIn)主動聯繫剛離婚的艾登斯，兩人起初的訊息內容討論職業或慈善，之後逐漸轉為私人話題。兩人2023年首次見面，之後短暫交往並發生性關係。

檢方指出，羅昌麗隨後威脅公開私密照片與影片，要求高額賠償。

艾登斯起初同意支付650萬元和解，其中含100萬元預付款，但羅昌麗事後歸咎艾登斯害她感染人類乳突病毒(HPV)並要求重新談判，開價12億1500萬元，這相當於艾登斯淨資產25億元的一半。

去年5月，FBI搜查羅昌莉的曼哈頓公寓時，在洗衣籃和一盒衛生棉中發現藏匿的手機，其中一支手機存有將艾登斯臉部合成到其他男性身上的色情影片和照片。

艾登斯向執法單位求助後，羅昌麗2025年在紐約甘迺迪國際機場，準備搭機前往中國時，遭聯邦探員逮捕。

檢方指出，羅昌麗曾聯繫艾登斯的家人，包括現任妻子與前妻，甚至揚言向媒體爆料。她告訴艾登斯，「商業夥伴將從這些訪談中，知曉你和你的惡行」。

檢方6月提出新的起訴書，指控羅昌麗以性手段詐騙另外兩名男子，她在法庭上承認涉及三名男子的所有指控。

羅昌麗透過領英結識艾登斯與另一名男子，檢方表示，第二名被害人與羅昌麗在曼哈頓約會時，她提議發生關係交換對方購買價值2000元的蘋果電腦；她事後偷拍對方的信用卡資料，網購盜刷4500元的蘋果商品。

第三名被害人原本不認識羅晶麗，她直接打電話請他捐款給她的非營利組織而認識。

羅昌麗13日對六項刑事罪名認罪，包括企圖向艾登斯勒索逾10億元，以及盜取另兩名交往對象的信用卡資料；認罪協議顯示，她同意支付200萬元的罰金。

羅昌麗的量刑聽證會訂明年2月26日舉行，雖由法官決定刑期，但檢辯雙方已同意建議量刑三、四年。

精華 FAQ

  • 檢方指她與艾登斯交往後，聲稱握有親密影像並以公開為要脅索錢，構成電信詐欺與勒索。她已在聯邦法院認罪，承認行為不法。

  • 艾登斯起初同意付650萬元和解，其中含100萬元預付款；羅昌麗之後將要求提高到12億1500萬元。她後來在機場被逮捕，並在法院認罪。

  • 檢方稱她還透過領英或電話接觸2名男子，其中1人被要求以買電腦換發生關係，之後遭她盜刷4500元；另一人則被她以捐款名義接近。

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