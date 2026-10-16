康乃爾性侵案／「無名珍」身分曝光 假報警謊稱槍手殺全家 男友、兄弟險遭逮捕

西雅圖一場「停止性暴力」抗議活動，一名參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」(Jane Doe)名字的貼紙。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾性侵案指控者「無名珍」在提告後接連遭假報警騷擾，警方甚至一度拔槍控制其男友與兄弟，家屬並持續收到死亡威脅。

康乃爾大學(Cornell University)女學生「無名珍」(Jane Doe，匿名)2024年遭集體性侵 ，今年9月對該校Chi Phi兄弟會七名成員提出告訴後，已多次成為「惡意假報警」(swatting)目標。紐約郵報(New York Post)報導，10月6日警方接獲「惡意假報警」謊稱發生大規模槍擊 案，警方據報前往搜查一住所，還一度拔槍控制兩名正將車子駛離該處的男性。結果發現，該住所其實是「康乃爾案」指控者「無名珍」的家，兩名男性分別是她的男友和兄弟。

據「無名珍」的律師及「紐約客」雜誌(New Yorker)取得警方報告顯示，身分不明的假報警男子告訴911接線員，他人在屋內，已開槍打傷母親，並將槍口對準他妹妹，「也要殺了她」。警察抵達該住所時，看到一輛汽車從車道駛出；一名警察拔槍命令車內兩名年輕男子下車、趴在地上。

警方表示，這兩名男性後來被確認為「無名珍」的男友和兄弟；他們當時配合警方指示。當警察搜查兩人身上是否攜帶武器時，「無名珍」的父親從屋內衝出與警察對質並大喊道：「我是她爸爸。到底發生什麼事？」他隨後迅速解釋這起事件背後的緣由。這位父親告訴警方：「我女兒正是康乃爾強暴案受害者『無名珍』；我們受到許多身分不明人士的威脅。」

當警察在現場搜查房屋、確保無人受傷之際，打出「惡意假報警」的同一人第二次撥打911，聲稱他手持AR-15步槍準備殺光屋內所有人。

「無名珍」一家表示，近幾周已多次遭遇此類假報警騷擾事件，有人打911謊稱房屋起火，有人威脅要炸毀該住所。

律師朱弗拉(Thomas Giuffra)告訴「紐約客」，「無名珍」一家面對威脅，被迫用紙張遮住家中窗戶。「無名珍」9月下旬提告後，收到透過電話、簡訊和社群媒體傳來數百次死亡威脅。

康乃爾大學女學生遭集體性侵消息傳出後，康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)首度承認2024年11月即接獲控訴卻未妥善處置，引發校內外強烈反彈，並面臨教職員不信任投票壓力。近期被認定需為該性侵事件負責的七名康大學生中，校方僅開除其中兩人。