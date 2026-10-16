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賓州水上樂園傳命案 女涉殺夫、子 度假前清空帳戶

記者顏伶如／綜合報導
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27歲賓州婦人梅塔莉卡·哈里森涉嫌殺害丈夫與3歲兒子而面臨兩項謀殺罪起訴。(波科...
27歲賓州婦人梅塔莉卡·哈里森涉嫌殺害丈夫與3歲兒子而面臨兩項謀殺罪起訴。(波科諾警局)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州大狼屋飯店發生父子命案，27歲女子梅塔莉卡涉嫌殺夫殺子，警方與家屬指出，她在度假前清空丈夫退休帳戶，疑似預謀作案。

知名室內水上樂園「大狼屋飯店」(Great Wolf Lodge)位於賓州波科諾山(Pocono Mountains)的連鎖度假旅館，12日驚傳一對父子在客房裡雙雙遇害；27歲婦人梅塔莉卡·哈里森(Metallica Rose Harrison)涉嫌殺害丈夫與3歲兒子而面臨兩項謀殺罪起訴。

福斯新聞網15日報導，被告繼母塞特加(April Thetga)表示，對於這場悲劇感到難以置信，但命案似乎屬於預謀，因為梅塔莉卡在度假之前便將丈夫的401(k)退休帳戶清空。

塞特加說，警方在飯店房間現場發現的廚房刀具應該是梅塔莉卡從托萬達(Towanda)家裡帶來的。她說：「這絕對是預謀殺人，太可怕了。」

被害人查爾斯‧哈里森(Charles "Chaz" Harrison)與妻子梅塔莉卡原本預計跟3歲兒子在「大狼屋飯店」度假村住宿三周。根據飯店網站資料，訂房費用根據房型不同，價格從數百元到2000元不等。根據警方調查，哈里森一家三口9月21日辦理入住，10月5日要求把退房日期延到10月13日。

塞特加說，哈里森夫妻屬於勞工階級家庭，能否負擔得起這筆昂貴度假花費令人懷疑。

查爾斯在一家櫥櫃公司工作，梅塔莉卡則在醫療服務業任職。

梅塔莉卡目前羈押在賓州蒙諾郡(Monroe County)監獄，法官裁定不得保釋。

眾生相雜誌(People)報導，根據警方調查紀錄，梅塔莉卡12日下午3時15分打911電話報警聲稱「打算尋短需要協助」，並說丈夫與兒子都已過世。她在電話中說，身體太虛弱，無法拿刀刺進自己的脖子。

員警抵達飯店房間之後，發現查爾斯與男童身上都有刺傷，房裡有兩把藍綠色刀柄刀具。飯店工作人員證實，這兩把刀與度假村設施使用刀具不同。

手腕、頸部都有割傷的梅塔莉卡對警方供稱，想跟丈夫與兒子同歸於盡。

根據紐約郵報報導，警方申請搜查令的說明理由中指出，梅塔莉卡從來不想懷孕生子，並且怨恨孩子搶走了丈夫的注意力，剝奪了她與丈夫一對一相處的時光。塞特加指出，梅塔利卡個性「強勢、控制欲強，並且對孩子心懷怨恨，聲稱自己從未想過要懷孕。」

精華 FAQ

  • 27歲婦人梅塔莉卡·哈里森被指控在賓州波科諾山的大狼屋飯店客房內，殺害丈夫查爾斯與3歲兒子，目前面臨兩項謀殺罪起訴。

  • 被告繼母表示，她在度假前就清空丈夫401(k)退休帳戶，房內刀具也疑似從家中帶來，顯示行兇工具與財務動作都可能事先安排。

  • 警方指出，梅塔莉卡先打911稱要尋短並表示丈夫和兒子已死亡，抵達後發現兩人身上有刺傷，房內有兩把藍綠色刀柄刀具，且她目前不得保釋。

賓州 退休

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