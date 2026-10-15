我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡開放登記 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

美味不輸草莓蛋糕聖代 好市多最新口味聖代給料不手軟

康乃爾性侵案／無名珍身分曝光 遭惡意「假報警」謊稱槍手殺全家

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖一場「停止性暴力」抗議活動，一名參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」...
西雅圖一場「停止性暴力」抗議活動，一名參與者佩戴著康乃爾大學受害女學生「無名珍」(Jane Doe)名字的貼紙。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學性侵案指控者「無名珍」家中多次遭惡意假報警騷擾，警方曾被謊報槍擊並短暫持槍控制其男友與兄弟，事件也凸顯她一家面臨的持續威脅。

康乃爾大學(Cornell University)女學生「無名珍」(Jane Doe，匿名)2024年遭集體性侵，今年9月對該校Chi Phi兄弟會七名成員提出告訴後，已多次成為「惡意假報警」(swatting)目標。紐約郵報(New York Post)報導，10月6日警方接獲「惡意假報警」謊稱發生大規模槍擊案，警方據報前往搜查一住所，還一度拔槍控制兩名正將車子駛離該處的男性。結果發現，該住所其實是「康乃爾案」指控者「無名珍」的家，兩名男性分別是她的男友和兄弟。

據「無名珍」的律師及「紐約客」雜誌(New Yorker)取得警方報告顯示，身分不明的假報警男子告訴911接線員，他人在屋內，已開槍打傷母親，並將槍口對準他妹妹，「也要殺了她」。警察抵達該住所時，看到一輛汽車從車道駛出；一名警察拔槍命令車內兩名年輕男子下車、趴在地上。

警方表示，這兩名男性後來被確認為「無名珍」的男友和兄弟；他們當時配合警方指示。當警察搜查兩人身上是否攜帶武器時，「無名珍」的父親從屋內衝出與警察對質並大喊道：「我是她爸爸。到底發生什麼事？」他隨後迅速解釋這起事件背後的緣由。這位父親告訴警方：「我女兒正是康乃爾強暴案受害者『無名珍』；我們受到許多身分不明人士的威脅。」

當警察在現場搜查房屋、確保無人受傷之際，打出「惡意假報警」的同一人第二次撥打911，聲稱他手持AR-15步槍準備殺光屋內所有人。

「無名珍」一家表示，近幾周已多次遭遇此類假報警騷擾事件，有人打911謊稱房屋起火，有人威脅要炸毀該住所。

律師朱弗拉(Thomas Giuffra)告訴「紐約客」，「無名珍」一家面對威脅，被迫用紙張遮住家中窗戶。「無名珍」9月下旬提告後，收到透過電話、簡訊和社群媒體傳來數百次死亡威脅。

康乃爾大學女學生遭集體性侵消息傳出後，康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)首度承認2024年11月即接獲控訴卻未妥善處置，引發校內外強烈反彈，並面臨教職員不信任投票壓力。近期被認定需為該性侵事件負責的七名康大學生中，校方僅開除其中兩人。

精華 FAQ

  • 警方接獲謊稱屋內發生大規模槍擊的911報案後趕抵現場，還一度持槍命令兩名正開車離去的男性下車趴地，後來才確認那是無名珍的男友與兄弟。

  • 根據報導，他們近幾周除了遭遇假報警謊稱槍擊外，還有人打911謊稱房屋起火，甚至威脅要炸毀住所，律師說家人因此被迫用紙張遮住窗戶。

  • 校長已承認校方在2024年11月接獲控訴後未妥善處置，導致校內外反彈升高，教職員不信任投票壓力浮現，而7名被認定涉案學生中校方僅開除2人。

槍擊 性侵

上一則

俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

下一則

紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

延伸閱讀

康乃爾校長承認早知情集體性侵案 對未做後續處置道歉

康乃爾校長承認早知情集體性侵案 對未做後續處置道歉
康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理
康乃爾性侵案／提告者接多條威脅訊息 施壓要求撤告

康乃爾性侵案／提告者接多條威脅訊息 施壓要求撤告
康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾頗有悔意：抱歉你遭圍攻

康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾頗有悔意：抱歉你遭圍攻

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」
泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10
豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃

豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行