康乃爾性侵案／無名珍身分曝光 遭惡意「假報警」謊稱槍手殺全家
康乃爾大學性侵案指控者「無名珍」家中多次遭惡意假報警騷擾，警方曾被謊報槍擊並短暫持槍控制其男友與兄弟，事件也凸顯她一家面臨的持續威脅。
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康乃爾大學性侵案指控者「無名珍」家中多次遭惡意假報警騷擾，警方曾被謊報槍擊並短暫持槍控制其男友與兄弟，事件也凸顯她一家面臨的持續威脅。
康乃爾大學(Cornell University)女學生「無名珍」(Jane Doe，匿名)2024年遭集體性侵，今年9月對該校Chi Phi兄弟會七名成員提出告訴後，已多次成為「惡意假報警」(swatting)目標。紐約郵報(New York Post)報導，10月6日警方接獲「惡意假報警」謊稱發生大規模槍擊案，警方據報前往搜查一住所，還一度拔槍控制兩名正將車子駛離該處的男性。結果發現，該住所其實是「康乃爾案」指控者「無名珍」的家，兩名男性分別是她的男友和兄弟。
據「無名珍」的律師及「紐約客」雜誌(New Yorker)取得警方報告顯示，身分不明的假報警男子告訴911接線員，他人在屋內，已開槍打傷母親，並將槍口對準他妹妹，「也要殺了她」。警察抵達該住所時，看到一輛汽車從車道駛出；一名警察拔槍命令車內兩名年輕男子下車、趴在地上。
警方表示，這兩名男性後來被確認為「無名珍」的男友和兄弟；他們當時配合警方指示。當警察搜查兩人身上是否攜帶武器時，「無名珍」的父親從屋內衝出與警察對質並大喊道：「我是她爸爸。到底發生什麼事？」他隨後迅速解釋這起事件背後的緣由。這位父親告訴警方：「我女兒正是康乃爾強暴案受害者『無名珍』；我們受到許多身分不明人士的威脅。」
當警察在現場搜查房屋、確保無人受傷之際，打出「惡意假報警」的同一人第二次撥打911，聲稱他手持AR-15步槍準備殺光屋內所有人。
「無名珍」一家表示，近幾周已多次遭遇此類假報警騷擾事件，有人打911謊稱房屋起火，有人威脅要炸毀該住所。
律師朱弗拉(Thomas Giuffra)告訴「紐約客」，「無名珍」一家面對威脅，被迫用紙張遮住家中窗戶。「無名珍」9月下旬提告後，收到透過電話、簡訊和社群媒體傳來數百次死亡威脅。
康乃爾大學女學生遭集體性侵消息傳出後，康大校長柯特里科夫(Michael Kotlikoff)首度承認2024年11月即接獲控訴卻未妥善處置，引發校內外強烈反彈，並面臨教職員不信任投票壓力。近期被認定需為該性侵事件負責的七名康大學生中，校方僅開除其中兩人。
警方接獲謊稱屋內發生大規模槍擊的911報案後趕抵現場，還一度持槍命令兩名正開車離去的男性下車趴地，後來才確認那是無名珍的男友與兄弟。 根據報導，他們近幾周除了遭遇假報警謊稱槍擊外，還有人打911謊稱房屋起火，甚至威脅要炸毀住所，律師說家人因此被迫用紙張遮住窗戶。 校長已承認校方在2024年11月接獲控訴後未妥善處置，導致校內外反彈升高，教職員不信任投票壓力浮現，而7名被認定涉案學生中校方僅開除2人。
精華 FAQ
警方接獲謊稱屋內發生大規模槍擊的911報案後趕抵現場，還一度持槍命令兩名正開車離去的男性下車趴地，後來才確認那是無名珍的男友與兄弟。
根據報導，他們近幾周除了遭遇假報警謊稱槍擊外，還有人打911謊稱房屋起火，甚至威脅要炸毀住所，律師說家人因此被迫用紙張遮住窗戶。
校長已承認校方在2024年11月接獲控訴後未妥善處置，導致校內外反彈升高，教職員不信任投票壓力浮現，而7名被認定涉案學生中校方僅開除2人。
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