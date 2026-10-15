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俄勒岡小學槍擊／3童遇害 數百家長緊盯手機、哭泣相擁 焦急打聽消息

編譯周辰陽／即時報導
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美國俄勒岡州本德市銀軌小學15日發生槍擊事件，一名孩童走過警方封鎖線附近。（路透...
美國俄勒岡州本德市銀軌小學15日發生槍擊事件，一名孩童走過警方封鎖線附近。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄勒岡州本德市銀軌小學驚傳槍擊，造成3名兒童與1名成人死亡，嫌犯隨後遭現場民眾擊斃，警方與聯邦單位已介入調查。

美國俄勒岡州本德市（Bend）銀軌小學（Silver Rail Elementary School）15日下午發生槍擊事件。根據執法部門消息人士提供的初步資訊，事件造成3名兒童及1名成人死亡。警方趕抵現場時，槍手已在校內遭槍擊身亡。

▲ 影片來源：youtube平台＠KHOU 11（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN與CBS新聞報導，本德市位於俄勒岡州中部，距離波特蘭約240公里，銀軌小學有超過400名學生就讀。警方表示，下午1時前不久接獲第一通911報案電話，指稱一名「身分不明男子朝一輛汽車開槍」，約1分鐘後又接獲多通報案電話，通報該名男子進入學校開槍。

警方在3分鐘內抵達現場，隨即通報槍手已死亡。本德市警局發言人米勒（Sheila Miller）表示，尚不清楚是誰開槍擊斃嫌犯，但「可能是一名旁觀者」。另有執法部門消息人士透露，16歲嫌犯遭一名現場民眾開槍擊斃。

警方表示，醫護人員將至少2人送醫。銀軌小學事發後實施封鎖，附近學校也採取預防性封鎖措施。本德公報（Bend Bulletin）報導，數百名家長及民眾聚集在銀軌小學外，焦急打聽孩子的消息，有人緊盯手機，有人哭泣、相擁，也有人震驚得說不出話。

趕來尋找兩名孫子的祖母史克爾頓（Brenda Skelton）表示，她接到電話得知校內有槍手，卻無法進入學校。她說：「我現在非常緊張，也非常害怕。」並表示：「我希望他們能提供更多資訊，因為我們現在幾乎什麼都不知道。」

兩名孩子分別就讀幼兒園及四年級的梅伊（Christy May）表示，學生透過智慧手錶傳遞校內消息。等待期間，她也安慰家長尚未抵達的孩子。梅伊說：「我一直試著擁抱一些家長還沒到場的幼兒園孩子。我看到了校長，就輕輕拍撫她的背。」

警方設立學生與家屬團聚地點，學生隨後搭乘校車前往附近的旅程教會（Journey Church），與家長團聚。教會禮堂擠滿人潮，其他家庭則在大廳等候，許多人哭泣或神情焦慮。志工在現場分發飲水、水果、洋芋片等食物，供等候的家屬取用。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，FBI人員已抵達現場協助調查。他在X發文表示：「我們將提供他們所需的一切資源。」執法部門消息人士表示，菸酒槍砲管理局（ATF）也派員到場，協助俄勒岡州警等當地執法機構。

精華 FAQ

  • 初步消息指出，事件共造成3名兒童及1名成人死亡，另有至少2人送醫。案發後校園立即封鎖，附近學校也採取預防性封鎖，以降低風險並等待後續調查。

  • 警方在接獲第一通報案後約3分鐘內抵達現場，並很快確認槍手已死亡。發言人表示，尚不清楚致死槍手的是誰，但可能是旁觀者；消息人士則稱嫌犯是被現場民眾開槍擊斃。

  • 校方先設置學生與家屬團聚地點，再安排學生搭校車前往附近教會與家長會合。現場擠滿焦急等候的家屬，志工也提供飲水與食物，協助大家在混亂中等待消息。

槍擊

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