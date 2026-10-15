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中國研究生涉投毒同事 想逃回國在機場落網…最高恐關十年

編譯陳韻涵／綜合報導
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懷俄明大學中國籍微生物學研究生王艾莉涉嫌對同事下毒，在洛杉磯機場準備潛逃中國時落...
懷俄明大學中國籍微生物學研究生王艾莉涉嫌對同事下毒，在洛杉磯機場準備潛逃中國時落網，面臨加重傷害重罪指控。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

懷俄明大學中國籍研究生王艾莉涉嫌以丙烯醯胺毒害同事，6日在洛杉磯機場落網；受害者出現神經損傷症狀，案件正等候引渡審理。

懷俄明大學(University of Wyoming)32歲的中國籍微生物學研究生王艾莉(Aili Wang，暫譯)，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。王艾莉本月6日在洛杉磯國際機場準備潛逃中國時落網，目前被關押在洛杉磯；她面臨加重傷害重罪指控，最高可判十年徒刑及1萬元罰金。

美聯社13日報導，此案被害者是來自越南的優秀研究生，在法院文件僅稱為K.T.。他的研究利用細菌將核糖核酸(RNA)送進人體細胞，開創癌症、神經及遺傳疾病的治療技術，相關研究已申請專利。

宣誓書稱，王艾莉「來美國之前，據信就在中國從事類似研究」。多年來，美國官員持續指責中國竊取美國大學的智慧財產權。

負責指導這兩名研究生的微生物學教授戈梅爾斯基(Mark Gomelsky)表示，「看到自己的一名學生性命遭受威脅，另一名學生可能要為此負責，讓我非常痛心」；戈梅爾斯基形容，「這是我職涯中最令人震驚的事情之一」。

圖為懷俄明大學校園。(美聯社)
圖為懷俄明大學校園。(美聯社)

疑忌妒同事研究成果

戈梅爾斯基表示，王艾莉與被害人的研究領域並不同，但兩人關係長期不睦，可能因為王艾莉首次論文答辯失敗而嫉妒同事的研究成果。

受害者8月起出現手指麻木、腿部無力、極度疲倦及失眠等症狀，他的妻子與教授檢測辦公室咖啡機的水，分離出63毫克丙烯醯胺白色粉末。受害者隨後在校警的陪同之下，在他與王艾莉共用的辦公室安裝攝影機，果然拍到王艾莉兩度翻動被害人桌上的文件、拍攝筆記本內容，並在10月1日用自己的杯子倒入液體後，沖洗對方的杯子。

校警5日曾詢問王艾莉是否曾使用丙烯醯胺，她表示多年未用；翌日，王艾莉在機場落網，她當時持有多台筆電、外接數位儲存裝置及文件。

懷俄明州法官已將保釋金從20萬元大幅提高至150萬元，且要求以現金支付，等待她被引渡返回懷俄明州受審。

警方表示，王艾莉今年夏季兩度透過網購平台eBay購買丙烯醯胺後，要求eBay刪除她的帳號。

丙烯醯胺最廣為人知的是它是一種致癌副產品，會在烹煮富含澱粉的食物及燃燒菸草時產生。高劑量的丙烯醯胺可能造成急性中毒。此外，丙烯醯胺也用於涉及蛋白質或DNA的微生物學研究。

戈梅爾斯基表示，受害者至今仍受到中毒後遺症困擾，包括無法集中注意力、容易疲倦，以及左手失去知覺，「丙烯醯胺是一種神經毒素，無法被中和，因此會留在神經元中，基本上會殺死這些神經細胞。所以，目前還不清楚他能否完全康復。」

精華 FAQ

  • 她被控在同事共用的咖啡機中摻入丙烯醯胺，導致對方中毒，屬加重傷害重罪。她本月6日在洛杉磯國際機場準備搭機返中時遭逮捕，之後被關押在洛杉磯。

  • 受害者自8月起陸續出現手指麻木、腿部無力、極度疲倦與失眠等症狀。其後檢測辦公室咖啡機的水，分離出63毫克丙烯醯胺白色粉末，顯示疑似遭投毒。

  • 懷俄明州法官已把保釋金從20萬元提高到150萬元，並要求現金支付，等待她被引渡回州受審。若加重傷害罪名成立，她最高可能面臨10年徒刑與1萬元罰金。

洛杉磯 洛杉磯國際機場 越南

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