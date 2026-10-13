OpenAI爆內鬼疑雲 沙國工程師涉藏加密錄音裝置 監視器拍下可疑行蹤

美國司法部指控，沙烏地阿拉伯籍OpenAI工程師阿爾福贊涉嫌在舊金山辦公室高階主管會議室暗藏錄音裝置。組圖為13日公布的裝置與安裝位置。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名前OpenAI沙烏地工程師涉嫌在舊金山辦公室藏加密錄音裝置並窺探高層會議，遭逮捕起訴，OpenAI已解僱並通報FBI調查。

華爾街 日報13日報導，一名曾任OpenAI 工程師的沙烏地阿拉伯籍男子，因涉嫌在公司位於舊金山 的辦公室藏匿加密錄音裝置，已遭逮捕並起訴。

嫌犯是35歲男子阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan），曾在OpenAI產品團隊工作超過一年。聯邦檢察官指控，阿爾福贊於9月底將一個黑色小型裝置包在衛生紙裡，藏在OpenAI一間會議室的電視機後方約兩天。

OpenAI將近兩周前進行安全檢查時發現該裝置，調閱監視器畫面發現，阿爾福贊在裝置被發現前曾數次出現在會議室附近，儘管他沒有理由進入該會議室。OpenAI隨後通知聯邦調查局（FBI）。

檢方指出，這個加密錄音裝置插在會議室電視機後方的USB連接埠上。公司高階主管會使用這間會議室，討論高度機密的技術、策略及商業事務。阿爾福贊在藏匿裝置前幾周，曾利用人工智慧（AI）工具查詢「領導階層及高階主管」開會的會議室及地點。上周，他又將一個袋子留在OpenAI辦公室另一個區域，安全人員在袋內發現他的錢包，以及另一個與高階主管會議室內裝置類似的錄音裝置。

刑事告發狀還指出，一個與阿爾福贊配偶有關聯的聊天機器人帳號，曾多次詢問錄音、遠端存取裝置及如何加密資料卡等問題。

阿爾福贊於9日被捕，被控使用或企圖使用裝置攔截口頭通訊。OpenAI表示，已將他解僱，目前沒有跡象顯示他曾存取驅動公司AI工具的模型權重。公司發言人表示，OpenAI將保護自身技術視為「攸關國家重要性的事務」。記者未能聯繫阿爾福贊，也未能確認代理律師身分。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）使用川普總統偏好的人工智慧術語「SI」表示：「保護美國的SI創新，對維護我國經濟實力與國家安全至關重要。」他並強調：「FBI將這項使命視為最高優先的反情報工作之一。」

沙烏地阿拉伯籍OpenAI工程師阿爾福贊5日在舊金山辦公室一間會議室內，查看藏有錄音裝置的電視機後方。圖為收錄於聯邦起訴文件的監視器畫面截圖。路透