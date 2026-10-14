喬州亞特蘭大雲霄飛車意外 1男甩飛身亡 多名遊客被撞傷

喬治亞州位於亞特蘭大近郊的六旗遊樂園設施12日發生事故，一名男子在乘坐雲霄飛車時，被甩出座位後身亡。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大近郊六旗遊樂園「歌利亞」雲霄飛車發生致命意外，42歲男子疑遭甩出座位身亡，並波及其他遊客受傷，園方與警方正調查原因。

喬治亞州位於亞特蘭大 近郊的六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)設施12日發生事故，一名男子在乘坐名為「歌利亞」(Goliath)的雲霄飛車時，被甩出座位後身亡；男子墜落過程中曾撞及其他遊客，造成多人受傷；六旗遊樂園已暫時關閉其美國和加拿大 六個主題樂園的其他九座雲霄飛車。

美聯社報導，科布郡(Cobb County)警方指出，死者是42歲男子的卡里姆(Hassan Jihad Ibn Kariem)；調查人員和園方尚未透露該男子如何自座位摔下，也尚未公布其他傷者資訊。

多名遊客在事發當時驚恐目睹該男從雲霄飛車墜落。同時搭乘「歌利亞」的遊客康納(Logan Conner)告訴全國廣播公司(NBC)，他和未婚妻突然看到一名男子自座位站起身來，「側身浮在空中，我們和他四目相對」。

另有遊客稱，在體驗這項全程約3分半鐘的遊樂設施時，死者的安全桿似乎「鬆脫」，導致他「整個人被甩飛出去」。

當天稍早乘坐過「歌利亞」的目擊者貝茨(Summer Bates)表示，她和丈夫及三個孩子當時在遊樂園「目睹了這件可怕的事，我們仍深深記得他落地時發出的聲響。」

「歌利亞」雲霄飛車2006年啟用，下墜高度逾200呎，是喬州六旗遊樂園最高的雲霄飛車，配備腿部和腰部安全桿，沒有安全帶。

貝茨憶道，「我的兩個大孩子坐在我們前面的座位，我注意到他們一直試圖把安全桿拉得更緊；我還安慰他們說沒問題。車子開始爬坡時，我和丈夫帶著最小孩子坐在座位上，很快就明白為什麼我家大孩子一直在調整他們的安全桿。它就是感覺不夠牢固，不夠緊。」

科布郡警局警官史密斯(E.D. Smith)聲明表示，事故發生於12日下午4時前不久，另有數人受傷，警局重案組已展開調查。至少有兩名目擊者聲稱，該男子落地前曾多次撞上遊樂設施部分結構；一名目擊者聲稱「該男子墜落時，先後三次撞上車廂。」

死者卡里姆的網路履歷顯示，他曾在亞特蘭大一所公立特許學校擔任資訊科技經理。

負責統計遊樂園事故並代理受害者的杜安律師事務所(Doan Law Firm)稱，這起死亡事故至少是喬州六旗遊樂園1989年以來發生的第七起事故。