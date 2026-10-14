喬州亞特蘭大雲霄飛車意外 1男甩飛身亡 多名遊客被撞傷
亞特蘭大近郊六旗遊樂園「歌利亞」雲霄飛車發生致命意外，42歲男子疑遭甩出座位身亡，並波及其他遊客受傷，園方與警方正調查原因。
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亞特蘭大近郊六旗遊樂園「歌利亞」雲霄飛車發生致命意外，42歲男子疑遭甩出座位身亡，並波及其他遊客受傷，園方與警方正調查原因。
喬治亞州位於亞特蘭大近郊的六旗遊樂園(Six Flags Over Georgia)設施12日發生事故，一名男子在乘坐名為「歌利亞」(Goliath)的雲霄飛車時，被甩出座位後身亡；男子墜落過程中曾撞及其他遊客，造成多人受傷；六旗遊樂園已暫時關閉其美國和加拿大六個主題樂園的其他九座雲霄飛車。
美聯社報導，科布郡(Cobb County)警方指出，死者是42歲男子的卡里姆(Hassan Jihad Ibn Kariem)；調查人員和園方尚未透露該男子如何自座位摔下，也尚未公布其他傷者資訊。
多名遊客在事發當時驚恐目睹該男從雲霄飛車墜落。同時搭乘「歌利亞」的遊客康納(Logan Conner)告訴全國廣播公司(NBC)，他和未婚妻突然看到一名男子自座位站起身來，「側身浮在空中，我們和他四目相對」。
另有遊客稱，在體驗這項全程約3分半鐘的遊樂設施時，死者的安全桿似乎「鬆脫」，導致他「整個人被甩飛出去」。
當天稍早乘坐過「歌利亞」的目擊者貝茨(Summer Bates)表示，她和丈夫及三個孩子當時在遊樂園「目睹了這件可怕的事，我們仍深深記得他落地時發出的聲響。」
「歌利亞」雲霄飛車2006年啟用，下墜高度逾200呎，是喬州六旗遊樂園最高的雲霄飛車，配備腿部和腰部安全桿，沒有安全帶。
貝茨憶道，「我的兩個大孩子坐在我們前面的座位，我注意到他們一直試圖把安全桿拉得更緊；我還安慰他們說沒問題。車子開始爬坡時，我和丈夫帶著最小孩子坐在座位上，很快就明白為什麼我家大孩子一直在調整他們的安全桿。它就是感覺不夠牢固，不夠緊。」
科布郡警局警官史密斯(E.D. Smith)聲明表示，事故發生於12日下午4時前不久，另有數人受傷，警局重案組已展開調查。至少有兩名目擊者聲稱，該男子落地前曾多次撞上遊樂設施部分結構；一名目擊者聲稱「該男子墜落時，先後三次撞上車廂。」
死者卡里姆的網路履歷顯示，他曾在亞特蘭大一所公立特許學校擔任資訊科技經理。
負責統計遊樂園事故並代理受害者的杜安律師事務所(Doan Law Firm)稱，這起死亡事故至少是喬州六旗遊樂園1989年以來發生的第七起事故。
事故發生在喬治亞州亞特蘭大近郊的六旗遊樂園，涉事設施是名為「歌利亞」的雲霄飛車。這項設施自2006年啟用，為園內最高的雲霄飛車之一。 死者是42歲男子卡里姆。報導指出，他在乘坐時疑似被甩出座位，墜落過程中還撞及其他遊客，導致多人受傷，且有目擊者形容現場相當驚恐。 六旗遊樂園已暫時關閉美國和加拿大6個主題樂園中的9座雲霄飛車，警方重案組也已展開調查，重點釐清座椅安全桿是否鬆脫或其他機械問題。
精華 FAQ
事故發生在喬治亞州亞特蘭大近郊的六旗遊樂園，涉事設施是名為「歌利亞」的雲霄飛車。這項設施自2006年啟用，為園內最高的雲霄飛車之一。
死者是42歲男子卡里姆。報導指出，他在乘坐時疑似被甩出座位，墜落過程中還撞及其他遊客，導致多人受傷，且有目擊者形容現場相當驚恐。
六旗遊樂園已暫時關閉美國和加拿大6個主題樂園中的9座雲霄飛車，警方重案組也已展開調查，重點釐清座椅安全桿是否鬆脫或其他機械問題。
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