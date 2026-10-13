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涉毒害同事 中國研究生試圖潛逃在洛杉磯機場被捕

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涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

編譯陳韻涵／即時報導
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32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯...
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國籍研究生王艾莉涉嫌在咖啡機摻入丙烯醯胺毒害同事。
  • 重點二：她在洛杉磯機場準備潛逃中國時被捕，面臨重罪指控。
  • 重點三：受害者出現神經症狀，警方蒐證顯示兩人關係長期不睦。

懷俄明大學(University of Wyoming)32歲的中國籍微生物學研究生王艾莉(Aili Wang，暫譯)，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。王艾莉本月6日在洛杉磯國際機場準備潛逃中國時落網，目前被關押在洛杉磯；她面臨加重傷害重罪指控，最高可判十年徒刑及1萬元罰金。

美聯社13日報導，此案被害者是來自越南的優秀研究生，他的研究利用細菌將核糖核酸(RNA)送進人體細胞，開創癌症、神經及遺傳疾病的治療技術，相關研究已申請專利。

宣誓書稱，王艾莉「來美國之前，據信就在中國從事類似研究」；多年來，美國官員持續指責中國竊取美國大學的智慧財產權。

負責指導這兩名研究生的微生物學教授戈梅爾斯基(Mark Gomelsky)表示，「看到自己的一名學生性命遭受威脅，另一名學生可能要為此負責，讓我非常痛心」；戈梅爾斯基形容，「這是我職涯中最令人震驚的事情之一」，他不確定受害者能否完全康復。

戈梅爾斯基表示，王艾莉與被害人的研究領域並不同，但兩人關係長期不睦，可能因為王艾莉首次論文答辯失敗而嫉妒同事的研究成果。

受害者8月起出現手指麻木、腿部無力、極度疲倦及失眠等症狀，他的妻子與同事檢測辦公室咖啡機的水，分離出63毫克丙烯醯胺白色粉末。受害者隨後在校警的陪同之下，在他與王艾莉共用的辦公室安裝攝影機，果然拍到王艾莉兩度翻動被害人桌上的文件、拍攝筆記本內容，並在10月1日用自己的杯子倒入液體後，沖洗對方的杯子。

校警5日曾詢問王艾莉是否曾使用丙烯醯胺，她表示多年未用；翌日，王艾莉在機場落網，她當時持有多台筆電、外接數位儲存裝置及文件。

懷俄明州法官已將保釋金從20萬元大幅提高至150萬元，且要求以現金支付，等待她被引渡返回懷俄明州受審。

精華 FAQ

  • 她被指涉嫌在同事使用的咖啡機中摻入丙烯醯胺，導致對方中毒；警方在她本月6日於洛杉磯國際機場準備前往中國時將她逮捕。

  • 受害者自8月起出現手指麻木、腿部無力、極度疲倦與失眠等症狀；其妻子與同事檢測咖啡機的水後，發現63毫克丙烯醯胺白色粉末。

  • 王艾莉面臨加重傷害重罪指控，保釋金已從20萬元提高到150萬元且須現金支付，等待引渡回懷俄明州受審；教授則對事件震驚並擔心受害者無法完全康復。

洛杉磯 洛杉磯國際機場 越南

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