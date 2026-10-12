我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴婦控弄髒愛馬仕求償3萬美元 餐廳秀監視器+錄音檔反擊

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友跟練2天瘦1kg

2華男假身分買特斯拉後不付帳 拆GPS到別州躲追蹤 仍落網

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身分，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的G...
維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身分，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的GPS系統，在其他州登記所有權據為己有。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

維州兩名中國籍青年利用盜來的身分與信用卡資料，購租特斯拉並拆除GPS後轉往他州偽造登記，最後遭聯邦執法單位逮捕起訴。

維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身分，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的GPS系統，在其他州登記所有權據為己有，最終落網被控多項聯邦罪名。據報兩人在中國及加州分別有一名同黨。

哥倫比亞廣播公司(CBC)的維州地方電視台WTKR報導，25歲的維吉尼亞理工大學學生黃嘉亮(Jialiang Huang，音譯)與同為25歲的周耀旭(Yaoxu Zhou，音譯)，今年初開始相關犯罪活動。

根據聯邦法院記錄，兩人先後在亨利科郡(Henrico County)及諾福克郡(Norfolk County)，利用盜用得來的身分及信用卡信息，購買及租賃特斯拉汽車，其中一部是Cybertruck，之後拆除汽車上的GPS系統，使執法單位難以追蹤汽車的去向。

兩人隨後又使用偽造文件在蒙大拿州重新登記汽車所有權，據為己有，暫時未有他們將汽車轉售的記錄。

檢方指控，其中一次是在5月16日，兩人到諾福克郡的一家特斯拉經銷店，使用盜竊身分購買一輛Cybertruck，支付了1.1萬元首付。

但特斯拉經銷商之後未收到任何款項，而被盜身分的受害人發現自己的信用卡有一筆購車支出，於是向警方報案。

經過追查後，警方鎖定黃、周二人並予逮捕，控以犯有電信詐騙、郵件詐騙、共謀及嚴重身分盜竊罪等聯邦罪名。

調查期間還發現兩人與一名身在中國的同黨，以及加州一名男子合謀作案，該名加州男子現正關押候查。

法律分析師斯託林斯(Sonny Stallings)指出，這是一起精心策畫的犯罪，事前經過研究及了解如何運作，知道需要甚麼身分證明、保險信息等文件及材料，這一點很重要，足以證明他們不是隨意走進任何一間特斯拉經銷店買車。

他認為，這起案件提醒民眾，一定要定期檢查信用紀錄，確保信用受到保障，否則即使你信用如何良好，也可能有一天發現自己給陌生人買了一輛汽車。

精華 FAQ

  • 他們先盜用他人身分與信用卡資訊，在亨利科郡及諾福克郡購買、租賃特斯拉，之後拆除GPS，並用偽造文件把車輛在蒙大拿州重新登記，藉此據為己有。

  • 其中一次是在5月16日，兩人到諾福克郡一家特斯拉經銷店，以盜來身分購買一輛Cybertruck，並支付了1.1萬元首付，但經銷商之後沒有收到後續款項。

  • 警方追查後逮捕黃嘉亮與周耀旭，並控以電信詐騙、郵件詐騙、共謀及嚴重身分盜竊等聯邦罪名；調查也發現他們與中國及加州同黨合作作案。

特斯拉 維州 哥倫比亞

上一則

全美最健康州 新罕布夏奪冠 喬州排38

下一則

亞特蘭大遊樂園設施出意外 男子飛出雲霄飛車、一死多傷

延伸閱讀

掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣

掃蕩維州度假勝地 逮三華婦涉人口販賣
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光
微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

微信賣美國護照助中國人偷渡 檢方：嚴重國安疑慮

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就