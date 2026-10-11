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狗不准進店 休士頓大中華超市顧客、保全駁火2重傷

編譯王若馨／綜合報導
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位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

休士頓華埠大中華超市因顧客帶狗入店與保全爆發衝突，雙方開槍交火，造成男顧客與保全2人重傷，案件仍在調查中。

位於休士頓華埠敦煌廣場的大中華超市(Great Wall Supermarket)9日晚間發生槍擊案，一對情侶想帶狗進入超市，保全人員以衛生考量為由不准狗入內，雙方起爭執後相互駁火，男顧客與保全都中彈重傷。

休士頓警局表示，警方9日晚上8時許接獲報案，指百利大道(Bellaire Blvd.)9800號的大中華超市發生騷亂。員警到場時聽見槍聲，隨即請求支援，隨後發現保全人員和一名20多歲的男子都已中彈。兩人送醫後都接受手術，傷勢嚴重，但預計可脫離險境。

當地KHOU電視台引述調查人員說法，指這名男子和女友帶著狗進入超市，保全告知基於衛生考量，除了服務犬以外，狗不得入內，雙方因此發生爭執，男子先拔槍射擊保全，保全隨即還擊。

警方表示，男子的女友和狗都沒有受傷，女子留在現場接受警方詢問。警方正在調閱監視錄影，案件仍在調查中。警方尚未公布兩名傷者的身分，也還沒有宣布起訴。

休士頓紀事報報導，附近一家商店提供的監視畫面，拍到多名顧客驚慌奔逃。KHOU也引述附近店家員工表示，事發前曾聽到爭執聲，隨後傳出約五、六聲槍響，民眾開始奔逃。

精華 FAQ

  • 據警方與媒體調查，衝突起因是一對情侶帶著狗想進入超市，保全以衛生考量、僅允許服務犬入內為由阻止，雙方因此爭執並進一步升高為槍戰。

  • 事件中共有2人中彈，分別是20多歲的男顧客與現場保全人員。兩人送醫後都接受手術，傷勢嚴重，但醫方預計他們可脫離險境。

  • 警方表示，女友和狗都沒有受傷，女子留在現場配合詢問，現場監視影像也正在調閱中。兩名傷者身分尚未公布，警方目前也尚未宣布任何起訴。

槍擊 華埠 休士頓

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