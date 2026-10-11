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賓州伊利市住宅槍擊案9死 包括2幼童和1孕婦 槍手舉槍自盡

編譯俞仲慈／綜合報導
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賓州伊利市一棟住宅9日傍晚發生一起大規模槍擊案，包括兩名幼童、一名孕婦以及槍手、...
賓州伊利市一棟住宅9日傍晚發生一起大規模槍擊案，包括兩名幼童、一名孕婦以及槍手、共有九人喪生。警方事後封鎖現場，但仍擋不住好奇民眾打探。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州伊利市一處民宅發生大規模槍擊，造成9人死亡，死者包括2名幼童與1名孕婦，警方認為45歲槍手在犯案後自盡，動機仍待調查。

賓州9日傍晚發生一起大規模槍擊案，包括兩名幼童、一名孕婦以及槍手、共有九人喪生，警方研判槍手在犯案後舉槍自盡，而且與其中7名死者均為親屬，至於犯案動機仍待進一步調查。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一名男子在賓州伊利市(Erie)培里街(Perry Street)722號住宅，殺害7名家庭成員以及一名家族友人，伊利市警局局長洛拉(Rick Lorah)10日舉行記者會，形容此不幸事件令人毛骨悚然，並坦言：「這是我經歷過最糟糕的現場。」不過對於案情仍予保留：「出於對受害者及其親屬的尊重，我不會討論警方調查的具體細節。」

警方9日下午4時50分左右接獲報案，宣稱培里街一處民宅外有兩名女子中槍，員警收到槍聲偵測系統「ShotSpotter」警報後，數分鐘內抵達現場，發現屋外有兩名分別為51歲和37歲女性中彈身亡。

洛拉透露，根據鄰居安裝的Ring智慧門鈴監控影片顯示，兩名女性曾向鄰居求助並用力敲門，同時視訊音訊捕捉到屋內傳出的沉悶槍聲，隨後槍手走出來開槍打死兩名女性後，返回屋內，洛拉描述事發經過時表示：「我們認為槍手走出來，對著兩位女性喊叫，她們逃跑，然後他就開槍射殺她們。」

根據報導，警方抵達現場後，先由特警隊員(SWAT)破門，再動用機器人進屋搜查，發現多名被害人均已死亡，至於槍手疑似也在警方抵達前自殺身亡。

警方在屋內一樓發現一名5歲男童和一名22個月大的女童；二樓樓梯間則發現四名受害者：一名24歲女性、一名44歲女性、一名19歲男性以及一名21歲男性；至於45歲槍手被發現死於二樓，並查獲一把登記其名下的點40口徑手槍。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)10日透過社群平台X發表聲明，證實已與伊利市長德夫林(Daria Devlin)通話並承諾全面支援調查：「我對這個家庭的遭遇深感痛心，我與妻子蘿莉(Lori)為死者們親屬以及整個伊利社區祈禱。」

精華 FAQ

  • 根據警方與媒體報導，這起發生在伊利市的住宅槍擊案共造成9人死亡，包含2名幼童、1名孕婦，以及被認定疑似自盡的45歲槍手。

  • 警方研判，槍手與其中7名死者為親屬，另1名死者是家族友人。警方也表示，槍手可能在犯案後自行舉槍自盡，確切動機仍在調查。

  • 警方在接獲報案與ShotSpotter警報後趕抵現場，先由SWAT破門，再派機器人搜查屋內，隨後發現多名死者與疑似自盡的槍手遺體。

賓州 槍擊

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