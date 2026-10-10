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田納西州接受死刑失敗女囚返監 是否再處死引各方熱議

編譯彭馨儀／即時報導
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接受注射死刑失敗的田納西州50歲女囚派克已出院，並還押監獄。她因為1996年的殺...
接受注射死刑失敗的田納西州50歲女囚派克已出院，並還押監獄。她因為1996年的殺人案被判處死刑，已監禁30年，接下來是否繼續執行處決已發許多法律爭議。圖為派克1997年出庭的資料照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

田納西州女囚派克死刑注射失敗後出院返監，成為首位在注射後仍存活的死囚，事件已引發州府停刑、官員請辭與是否再處決的重大爭議。

律師團證實，9月30日接受注射死刑失敗的田納西州50歲女囚派克(Christa Pike)已出院，並還押已服刑30年的德布拉約翰遜懲教中心(Debra K. Johnson Rehabilitation Center)。

美聯社報導，派克因1995年毆打並刺死同學斯萊默(Colleen Slemmer)被判死刑，但直至上月30日才執行。行刑當天她被注射二劑戊巴比妥(pentobarbital)後並未斷氣，而陷入昏迷重傷，一度需仰賴呼吸器，近一周後才甦醒並能說話及攙扶行走。死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)指出，派克是首例在注射死刑藥物後仍存活的受刑人。專家質疑靜脈輸液管位置不正確導致藥物積聚於皮下組織。

事件引發震盪，田納西州長李伊(Bill Lee)下令重新審查並延後今年其他死刑，田州懲教廳(Correction Department)矯正局長已因此請辭。

路透報導，派克本周在醫院醒來時陷入「高度憤怒與混亂」，律師先前曾一度擔憂她可能已經腦死。法官已下令州官員保存所有死刑失敗相關證據，律師稱這是維護其憲法權利的第一步。此外，田州今年5月亦曾發生死囚卡拉瑟斯(Tony Carruthers)因行刑人員無法找到適合注射的靜脈耗時逾1小時仍宣告失敗，當局最終不得不喊停。

英國廣播公司(BBC)指出，派克前男友兼共犯希普(Tadaryl Shipp)因案發時未成年免死，目前仍在服刑。針對是否再次處決派克，專家分析將面臨重大法律挑戰與健康障礙。派克患有血小板增多症(thrombocytosis)且血管細小，再次注射恐違反禁止殘酷與非常規懲罰的憲法條文。

若改用其他方式，政界雖有共和黨籍聯邦參議員布萊克本(Marsha Blackburn)呼籲恢復電椅、田納西州聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)提案恢復絞刑，但法學教授斯洛博金(Chris Slobogin)表示，改用電椅需派克書面同意；若其因行刑受腦損傷，法律亦禁止處決心智能力受損者。辯護律師團已積極呼籲將其減刑，專家預估，參照先前阿拉巴馬州死囚哈姆(Doyle Hamm)失敗後和解的先例，州長李伊極可能將其處決減刑為不得假釋的終身監禁。

精華 FAQ

  • 她在9月30日接受注射死刑卻未死亡，之後昏迷重傷、再度醒來並返監，成為首位在注射死刑藥物後仍存活的受刑人，因此引發全美高度關注。

  • 州長李伊下令重新審查死刑程序並延後其他執行，懲教廳矯正局長也因此請辭，法院則要求州官員保存所有相關證據，以便後續法律程序使用。

  • 專家認為再執行將面臨重大法律與健康障礙，因她有血小板增多症與細小血管，若改用電椅還可能需本人同意，且若腦損傷也會觸及禁止處決心智能力受損者的規定。

田納西州 死刑

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