喬治亞州民宅傳槍響 警方：5人中彈身亡
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美國喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，警方接報到場後發現5人中彈身亡，案件目前仍在調查中。
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美國喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，警方接報到場後發現5人中彈身亡，案件目前仍在調查中。
美國喬治亞州道格拉斯市（Douglas）警局今天表示，當地一處住宅發生槍擊案，有5人中彈喪命。
道格拉斯市警方的聲明指出，警員昨天晚間接獲報案之後趕赴現場，並發現5人中彈，全部宣告不治。
道格拉斯市警局提到，相關調查仍在進行中。
事件發生在美國喬治亞州道格拉斯市（Douglas）的一處住宅內，屬於當地民宅槍擊案，警方已介入處理並展開後續調查。 道格拉斯市警方表示，警員在接獲報案後趕赴現場，發現有5人中彈，且全部已宣告不治，顯示這起案件造成重大死傷。 警方指出，這起槍擊案的相關調查仍在進行中，尚未對外公布更多細節，案件的起因、嫌犯身分與動機仍待釐清。
精華 FAQ
事件發生在美國喬治亞州道格拉斯市（Douglas）的一處住宅內，屬於當地民宅槍擊案，警方已介入處理並展開後續調查。
道格拉斯市警方表示，警員在接獲報案後趕赴現場，發現有5人中彈，且全部已宣告不治，顯示這起案件造成重大死傷。
警方指出，這起槍擊案的相關調查仍在進行中，尚未對外公布更多細節，案件的起因、嫌犯身分與動機仍待釐清。
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