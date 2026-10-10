喬治亞州民宅傳槍響 警方：5人中彈身亡

喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，5人中彈喪命。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，警方接報到場後發現5人中彈身亡，案件目前仍在調查中。

美國喬治亞州 道格拉斯市（Douglas）警局今天表示，當地一處住宅發生槍擊 案，有5人中彈喪命。

道格拉斯市警方的聲明指出，警員昨天晚間接獲報案之後趕赴現場，並發現5人中彈，全部宣告不治。

道格拉斯市警局提到，相關調查仍在進行中。