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喬治亞州民宅傳槍響 警方：5人中彈身亡

中央社／道格拉斯市10日綜合外電報導
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喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，5人中彈喪命。示意圖。（美聯社）
喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，5人中彈喪命。示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國喬治亞州道格拉斯市一處住宅發生槍擊案，警方接報到場後發現5人中彈身亡，案件目前仍在調查中。

美國喬治亞州道格拉斯市（Douglas）警局今天表示，當地一處住宅發生槍擊案，有5人中彈喪命。

道格拉斯市警方的聲明指出，警員昨天晚間接獲報案之後趕赴現場，並發現5人中彈，全部宣告不治。

道格拉斯市警局提到，相關調查仍在進行中。

精華 FAQ

  • 事件發生在美國喬治亞州道格拉斯市（Douglas）的一處住宅內，屬於當地民宅槍擊案，警方已介入處理並展開後續調查。

  • 道格拉斯市警方表示，警員在接獲報案後趕赴現場，發現有5人中彈，且全部已宣告不治，顯示這起案件造成重大死傷。

  • 警方指出，這起槍擊案的相關調查仍在進行中，尚未對外公布更多細節，案件的起因、嫌犯身分與動機仍待釐清。

喬治亞州 槍擊

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