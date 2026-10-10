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2009年胡德堡大規模槍案13死32傷 兇嫌胸中彈癱瘓

記者顏伶如／綜合報導
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德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。（路透資料照片 / ZUMA Press Wir...
德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。（路透資料照片 / ZUMA Press Wire）

AI摘要

文章摘要整理：

胡德堡2009年槍擊案兇嫌哈桑遭判死刑，美軍宣布將於12月3日執行，並研擬首次以網路直播方式公開處決，引發外界關注。

2009年，陸軍少校精神科醫師哈桑(Nidal Hasan)在德州胡德堡(Fort Hood)基地內部的士兵戰備處理中心(Soldier Readiness Processing Center)大開殺戒，當場造成13人死亡，32人受傷。哈桑則被一名陸軍憲兵開槍擊中胸部，以致目前胸部以下癱瘓。

事發當時，一批士兵正在接受派駐阿富汗之前的體檢。哈桑是美國出生的穆斯林，當時在胡德堡擔任軍醫，原本也將前往阿富汗。據華盛頓郵報報導，哈桑持手槍朝著在場士兵掃射之前高喊「真主至大」，被制伏之前總共開了200多槍。

為期22天的軍事法庭審理結束後，哈桑遭控13項預謀殺人罪及32項預謀殺人未遂罪，全部都被判罪名成立。由13名高階軍官組成的陪審團一致通過處以死刑。根據軍事法庭規定，只要有一名陪審團成員反對，哈桑罪刑便將改為終身監禁。

庭審期間，哈桑自己擔任辯護律師，沒有傳喚任何證人，也未提供任何證詞。

在開場陳述(opening statement)中，哈桑聲稱因為美國對伊斯蘭教發動戰爭而決定「倒戈加入另一邊」。

根據法庭紀錄，哈桑事前仔細規畫槍擊屠殺行動，曾在當地射擊場接受訓練，並在電腦上研究與聖戰(jihad)有關的訊息。

陸軍代理部長本周宣布，哈桑12月3日將在當年發生槍擊案的胡德堡由行刑隊處決。川普總統已批准槍決計畫。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)8日證實，槍決將會透過網路進行直播。

專門追蹤死刑執行的非營利組織「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)表示，美國到目前為止並沒有將處決過程透過網路直播或其他方式向大眾公開的前例。

國防部9日並未說明哈桑槍決網路直播的具體計畫，僅表示更多細節稍後將會陸續說明。

如果哈桑槍決過程真的完成網路直播，美國等於以不尋常手段回歸公開處決(public execution)的歷史。美國上一次公開處決是在1930年代。

2009年11月5日發生哈桑濫射慘案後，德州胡德堡第3裝甲騎兵團士兵立即衝進士兵...
2009年11月5日發生哈桑濫射慘案後，德州胡德堡第3裝甲騎兵團士兵立即衝進士兵整備中心逮捕哈桑。（美聯社）

精華 FAQ

  • 哈桑在德州胡德堡基地內向士兵開槍，造成13人死亡、32人受傷。事發地點是士兵赴阿富汗前的戰備處理中心，傷亡相當嚴重。

  • 軍事法庭審理22天後，認定哈桑13項預謀殺人罪與32項預謀殺人未遂罪全部成立。由13名高階軍官組成的陪審團一致建議處以死刑。

  • 因為美軍計畫將哈桑的處決過程透過網路直播，若成真將是美國前所未見的做法。死刑資訊中心指出，美國過去沒有公開直播處決的前例。

阿富汗 華盛頓郵報 槍擊

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