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美國1930年代曾有過2次公開處決 已終止近百年

編譯俞仲慈／綜合報導
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26歲非裔男子貝西(Rainey Bethea)1936年6月在肯塔基州性侵殺害...
26歲非裔男子貝西(Rainey Bethea)1936年6月在肯塔基州性侵殺害一名70歲老婦，最終判刑定讞，於同年8月14日處以絞刑，當時觀看處決的民眾高達2萬人。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國曾在1930年代出現兩次公開處決，如今哈桑處決擬網路直播再掀爭議；人權團體反對將死刑變成表演，並指出全球僅伊朗與阿富汗仍公開處決。

德州胡德堡(Fort Hood)槍擊案兇手哈桑(Nidal Malik Hasan)訂於12月3日處決，過程將網路直播，引發社會爭議，回顧美國歷史也曾有過公開處決的紀錄，但已終止近一世紀；放眼全球，目前只有伊朗阿富汗兩國仍公開處決。

對此，人權觀察組織(Human Rights Watch)代理主任博切內克(Michael Bochenek)表示反對：「死刑不應成為公開展示的奇觀，死刑是過往非人道遺留的產物，應當徹底廢除。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，1930年代美國曾有兩次公開處決的紀錄，26歲非裔男子貝西(Rainey Bethea)1936年6月在肯塔基州性侵殺害一名70歲老婦，最終判刑定讞，於同年8月14日處以絞刑，當時觀看處決的民眾高達2萬人。

一年後，傑克森(Roscoe "Red" Jackson)因殺害一名推銷員並竊取汽車，在密蘇里州加利納(Galena)執行絞刑，由於並非在大街上公開處決，圍觀民眾明顯減少，史東郡新聞先驅報(Stone County News-Oracle)當時報導：「具體有多少人在場不得而知，但估計該場地至少可容納400人。」

博爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)退休教授拉德萊特(Michael L. Radelet)說：「在電視出現之前的年代，大城市沒什麼娛樂活動，農村偏鄉更是如此，大家去處決現場純粹是為了看熱鬧。」

不過隨著愈來愈多人目睹絞刑失敗，加劇外界憂慮，各州開始修法，拉德萊特強調說：「這種場合本應彰顯生命的尊嚴與莊重，現場卻出現人們鼓掌喝采、宛如嘉年華般的氣氛，這種景像著實令人反感。」

2001年俄克拉荷馬城(Oklahoma City)爆炸案兇手麥克維(Timothy McVeigh)在印第安納州處決過程公開，改採閉路電視播出，「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)執行長馬赫(Robin Maher)說：「目前尚無任何法規或先例允許在網路直播處決過程，或以其他方式向公眾廣泛公開此類畫面。」

放眼國際社會，2022年至2025年間，阿富汗和伊朗是已知公開處決的兩個國家，國際特赦組織(Amnesty International)資料顯示，伊朗是全球實施公開處決最頻繁的國家，至少公開處決24人，被美國指控嚴重侵犯人權。

精華 FAQ

  • 內文提到1936年肯塔基州的貝西遭絞刑，當時有2萬人圍觀；1937年密蘇里州的傑克森也被公開執行絞刑，但規模較小，顯示當年社會對處決仍有圍觀現象。

  • 因為處決若以網路直播公開，會讓死刑像奇觀般被展示。人權觀察與死刑資訊中心都認為，這不符尊嚴與莊重，也缺乏法規或先例支持。

  • 文中指出，2022年至2025年間，已知仍公開處決的只有伊朗與阿富汗。國際特赦組織更稱伊朗最頻繁，至少公開處決24人，並遭美方指控嚴重侵犯人權。

阿富汗 伊朗 非裔

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