直播槍決／兩黨強烈反對 參議員籲立即撤換赫塞斯

美國國防部長赫塞斯計畫直播處決胡德堡兇嫌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 國防部宣布12月3日將公開直播槍決哈桑，引發兩黨議員強烈反彈，批評此舉有損法治、近似專制政權作法，並促使凱利要求撤換赫塞斯。

國防部8日證實將於12月3日在德州胡德堡(Fort Hood)槍決2009年在該基地濫殺13人的陸軍前精神科醫師哈桑(Nidal Malik Hasan)，且行刑過程將網路直播，此決定引起了兩黨強烈反對，即使許多共和黨 人支持哈桑死刑，連一些堅定保守派也不甚贊同允許公眾觀看執行死刑的做法；亞利桑納州 民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)更呼籲川普政府立即解除防長赫塞斯 (Pete Hegseth)的職務。

政治新聞網站Politico、國會山莊報(The Hill)報導，兩黨議員都表示直播行刑是種不光彩的場面，可能會激發恐怖主義。眾院軍事委員會成員、喬治亞州共和黨眾議員史考特(Austin Scott)發文稱他「絕對支持死刑，但直播處決是聖戰士(jihadist)才會做的事」，美國應該比他們更好。

猶他州共和黨籍參議員匡希恆(John Curtis)也敦促赫塞斯重新考慮這項決定，稱：「當一個文明培養出把處決當作一種娛樂的胃口時，就會開始腐蝕。赫塞斯直播胡德堡處決的計畫可能會助長這種胃口…受害者理應獲得嚴肅公正的審判。播放處刑過程不僅貶低了我們的人格，也無法有效嚇阻犯罪。」

北卡羅來納州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)過去便經常直言批評赫塞斯，8日稱「惡心」已不足以形容此直播計畫，「公開處決是伊朗和阿富汗等專制獨裁國家所做的事情，不應該發生在美國。」

眾院軍事委員會民主黨領袖、華盛頓州民主黨眾議員史密斯(Adam Smith)表示，公開處決是嘲弄法律制度，「我們是個民主國家，應該認真對待法治，而不是把它變成一種奇觀。」

凱利認為府公開槍決哈桑，與美國敵對國家(尤其是伊朗和神學士)的公開處決如出一轍。他進一步指出，政府應該「為美國人民服務」，而不是美化暴力。他表示這個直播計畫，以及赫塞斯的「最大殺傷力」(maximum lethality)口號，再再證明了解職他的合理性。

凱利先前早已呼籲過赫塞斯辭職，最後也引用了前總統雷根之言：「同情心、遠見、基本道德感是我們民族性格的標誌」，而凱利在川普及其政府中並沒有看到這些特質。