美國副總統范斯9日質疑直播槍決；圖為他在機場受訪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國計畫直播槍決哈桑引爆國內外批評，范斯雖淡化爭議並稱不觀看，天主教領袖、荷蘭總理與聯合國則接連譴責此舉。

五角大廈 將於12月3日在德州 胡德堡(Fort Hood)槍決2009年在該基地濫殺13人的陸軍前精神科醫師哈桑(Nidal Malik Hasan)，且行刑過程將網路直播。此舉受到多方撻伐，美國天主教總主教考克利(Paul Coakley)便稱此為「野蠻行徑」、荷蘭總理葉騰(Rob Jetten)痛斥「荒謬」，就連美國副總統范斯 亦質疑這個決定，且已表態他不會觀看。

美聯社報導，范斯9日懷疑屆時國防部真的會直播死刑，但他告訴記者如果真的直播他也不會看。隨後他試圖淡化公開處決引發的爭議，並表示不應忘記哈桑的罪行，「所以無論處決方式存在何種爭議，我希望人們不要忘記，這個人殘忍地殺害了許多無辜的人。…話雖如此，我的意思是如果最終直播，我是不會看的。」范斯是天主教徒，而天主教會長期以來一直反對死刑。

國會山莊報(The Hill)報導，總主教考克利9日表示，當他得知國防部計畫直播死刑執行時，感到震驚和悲痛，「哈桑的罪行絕不可饒恕，但這項決定是野蠻地宣揚死亡文化，必須再三考慮。」考克利援引聖經中「不可以惡報惡」的教義，稱公開處決將「破壞國家的道德根基」，此次處決將成為美國人民「良心的汙點」。

荷蘭總理葉騰9日亦嚴厲批評美國公開直播死刑執行的決定，斥其荒謬。他在海牙的新聞發布會上說：「我個人認為直播死刑執行簡直荒謬至極。我最近沒有親自與美國方面討論過此事，但如果與他們接觸，例如在外交部層面，我們肯定會表達不滿。」並說歐洲的社群媒體平台有責任確保死刑執行過程不會在歐洲大陸傳播。

聯合國表示，直播死刑執行相當於酷刑。聯合國人權事務高級專員公署向法媒說：「直播死刑執行等同於公開執行死刑，這將違反絕對禁止酷刑的規定。」

川普總統9日被問到是否希望直播槍決時含糊其辭，回應記者「嗯，他們正在決定。」但他再次支持槍決的方式，「他會被處死。他會被行刑隊槍決，我真的不在乎他怎麼死，只要他死就好。我認為對他來說死刑是個非常值得的解脫方式。」被問到是否會觀看直播時，川普並未回答。