宣判前弗林(左)淚流滿面，先向兩名幼女道歉。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾上過《美國偶像》的俄州前牧師弗林因在婚外情期間槍殺妻子，被陪審團裁定多項罪成立，5日遭判無期徒刑且不得假釋。

曾短暫參加「美國偶像」(American Idol)選秀節目的俄州 " rel="154665">俄亥俄州 前音樂牧師，在婚外情期間謀殺妻子，陪審團上周認定他謀殺等罪名成立，5日被判處無期徒刑且不得假釋。

美聯社報導，40歲的弗林(Caleb Flynn)今年2月16日在俄亥俄州邁阿密郡蒂普市(Tipp City)的住家內，槍殺37歲的妻子艾希莉(Ashley Flynn)。

陪審團裁定，弗林被控的謀殺、襲擊重罪及竄改證據等多項罪名成立。

法官宣判時指出，弗林利用基督教信仰操控他人且毫無悔意，他的行為充滿「多層欺騙、操縱且殘酷」。

宣判前，弗林淚流滿面，首先向兩名幼女道歉。

案發時，兩個女兒都在家；他形容，女兒的出生是「此生最大喜悅」，願意為自己的言行與決定負責，卻堅稱無辜。

檢方指控，弗林佯裝家中遭竊賊闖入，謊稱妻子遭闖空門的歹徒殺害。

警方在案發當天凌晨2時31分接獲報案，稱有人入室行竊並開槍，警員抵達後發現艾希莉頭部中兩槍，傷重不治。

弗林2013年參加「美國偶像」第12季節目時，曾說是妻子鼓勵他追逐夢想，但他未能晉級好萊塢階段的正式比賽，節目製作單位當時稱他為「音樂牧師」。

案發前一晚，他曾傳訊息給情婦阿萊亞·博特納(Alleigha Botner)，寫道「我選擇你，我自由了，明天行動。」

博特納出庭作證時說明，她2022年、20歲時在弗林任職的教會擔任實習生期間，曾與弗林維持一年多的婚外情；博特納告訴陪審團，弗林曾說自己憎恨妻子，也想過要殺了她。

弗林的女兒艾娃(Ava)寫了一份聲明，由家人代為宣讀；聲明寫道：「媽咪是完美的人、絕對完美的人，她到底做了什麼，讓你這麼恨她？」

弗林聽著聽著情緒崩潰，哭得不能自已，辯護席上的衛生紙愈堆愈多。

另一名女兒艾莉莎(Alyssa)則透過聲明表示，她不會去探監。