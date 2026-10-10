俄州前牧師殺妻罪成被判無期徒刑 落淚堅稱無辜
曾上過《美國偶像》的俄州前牧師弗林因在婚外情期間槍殺妻子，被陪審團裁定多項罪成立，5日遭判無期徒刑且不得假釋。
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曾上過《美國偶像》的俄州前牧師弗林因在婚外情期間槍殺妻子，被陪審團裁定多項罪成立，5日遭判無期徒刑且不得假釋。
曾短暫參加「美國偶像」(American Idol)選秀節目的俄州" rel="154665">俄亥俄州前音樂牧師，在婚外情期間謀殺妻子，陪審團上周認定他謀殺等罪名成立，5日被判處無期徒刑且不得假釋。
美聯社報導，40歲的弗林(Caleb Flynn)今年2月16日在俄亥俄州邁阿密郡蒂普市(Tipp City)的住家內，槍殺37歲的妻子艾希莉(Ashley Flynn)。
陪審團裁定，弗林被控的謀殺、襲擊重罪及竄改證據等多項罪名成立。
法官宣判時指出，弗林利用基督教信仰操控他人且毫無悔意，他的行為充滿「多層欺騙、操縱且殘酷」。
宣判前，弗林淚流滿面，首先向兩名幼女道歉。
案發時，兩個女兒都在家；他形容，女兒的出生是「此生最大喜悅」，願意為自己的言行與決定負責，卻堅稱無辜。
檢方指控，弗林佯裝家中遭竊賊闖入，謊稱妻子遭闖空門的歹徒殺害。
警方在案發當天凌晨2時31分接獲報案，稱有人入室行竊並開槍，警員抵達後發現艾希莉頭部中兩槍，傷重不治。
弗林2013年參加「美國偶像」第12季節目時，曾說是妻子鼓勵他追逐夢想，但他未能晉級好萊塢階段的正式比賽，節目製作單位當時稱他為「音樂牧師」。
案發前一晚，他曾傳訊息給情婦阿萊亞·博特納(Alleigha Botner)，寫道「我選擇你，我自由了，明天行動。」
博特納出庭作證時說明，她2022年、20歲時在弗林任職的教會擔任實習生期間，曾與弗林維持一年多的婚外情；博特納告訴陪審團，弗林曾說自己憎恨妻子，也想過要殺了她。
弗林的女兒艾娃(Ava)寫了一份聲明，由家人代為宣讀；聲明寫道：「媽咪是完美的人、絕對完美的人，她到底做了什麼，讓你這麼恨她？」
弗林聽著聽著情緒崩潰，哭得不能自已，辯護席上的衛生紙愈堆愈多。
另一名女兒艾莉莎(Alyssa)則透過聲明表示，她不會去探監。
法院依陪審團認定的罪名，判處40歲的弗林無期徒刑且不得假釋。法官並指出，他利用信仰操控他人，行為充滿多層欺騙、操縱與殘酷。 檢方指控他先佯裝家中遭竊賊闖入，再謊稱妻子是被入室歹徒殺害。警方接獲報案到場後，發現37歲的艾希莉頭部中2槍，最終傷重不治。 證人指出，弗林在教會實習生阿萊亞·博特納任內與她發生長達1年多的婚外情，案發前還傳訊息稱要「明天行動」。兩名女兒對其深感痛心，1人拒絕探監。
精華 FAQ
法院依陪審團認定的罪名，判處40歲的弗林無期徒刑且不得假釋。法官並指出，他利用信仰操控他人，行為充滿多層欺騙、操縱與殘酷。
檢方指控他先佯裝家中遭竊賊闖入，再謊稱妻子是被入室歹徒殺害。警方接獲報案到場後，發現37歲的艾希莉頭部中2槍，最終傷重不治。
證人指出，弗林在教會實習生阿萊亞·博特納任內與她發生長達1年多的婚外情，案發前還傳訊息稱要「明天行動」。兩名女兒對其深感痛心，1人拒絕探監。
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