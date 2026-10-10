我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

俄州前牧師殺妻罪成被判無期徒刑 落淚堅稱無辜

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宣判前弗林(左)淚流滿面，先向兩名幼女道歉。(美聯社)
宣判前弗林(左)淚流滿面，先向兩名幼女道歉。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

曾上過《美國偶像》的俄州前牧師弗林因在婚外情期間槍殺妻子，被陪審團裁定多項罪成立，5日遭判無期徒刑且不得假釋。

曾短暫參加「美國偶像」(American Idol)選秀節目的俄州" rel="154665">俄亥俄州前音樂牧師，在婚外情期間謀殺妻子，陪審團上周認定他謀殺等罪名成立，5日被判處無期徒刑且不得假釋。

美聯社報導，40歲的弗林(Caleb Flynn)今年2月16日在俄亥俄州邁阿密郡蒂普市(Tipp City)的住家內，槍殺37歲的妻子艾希莉(Ashley Flynn)。

陪審團裁定，弗林被控的謀殺、襲擊重罪及竄改證據等多項罪名成立。

法官宣判時指出，弗林利用基督教信仰操控他人且毫無悔意，他的行為充滿「多層欺騙、操縱且殘酷」。

宣判前，弗林淚流滿面，首先向兩名幼女道歉。

案發時，兩個女兒都在家；他形容，女兒的出生是「此生最大喜悅」，願意為自己的言行與決定負責，卻堅稱無辜。

檢方指控，弗林佯裝家中遭竊賊闖入，謊稱妻子遭闖空門的歹徒殺害。

警方在案發當天凌晨2時31分接獲報案，稱有人入室行竊並開槍，警員抵達後發現艾希莉頭部中兩槍，傷重不治。

弗林2013年參加「美國偶像」第12季節目時，曾說是妻子鼓勵他追逐夢想，但他未能晉級好萊塢階段的正式比賽，節目製作單位當時稱他為「音樂牧師」。

案發前一晚，他曾傳訊息給情婦阿萊亞·博特納(Alleigha Botner)，寫道「我選擇你，我自由了，明天行動。」

博特納出庭作證時說明，她2022年、20歲時在弗林任職的教會擔任實習生期間，曾與弗林維持一年多的婚外情；博特納告訴陪審團，弗林曾說自己憎恨妻子，也想過要殺了她。

弗林的女兒艾娃(Ava)寫了一份聲明，由家人代為宣讀；聲明寫道：「媽咪是完美的人、絕對完美的人，她到底做了什麼，讓你這麼恨她？」

弗林聽著聽著情緒崩潰，哭得不能自已，辯護席上的衛生紙愈堆愈多。

另一名女兒艾莉莎(Alyssa)則透過聲明表示，她不會去探監。

精華 FAQ

  • 法院依陪審團認定的罪名，判處40歲的弗林無期徒刑且不得假釋。法官並指出，他利用信仰操控他人，行為充滿多層欺騙、操縱與殘酷。

  • 檢方指控他先佯裝家中遭竊賊闖入，再謊稱妻子是被入室歹徒殺害。警方接獲報案到場後，發現37歲的艾希莉頭部中2槍，最終傷重不治。

  • 證人指出，弗林在教會實習生阿萊亞·博特納任內與她發生長達1年多的婚外情，案發前還傳訊息稱要「明天行動」。兩名女兒對其深感痛心，1人拒絕探監。

俄亥俄州 俄州

上一則

「閃亮獵人」9月駭進FBI網站 FBI再逮組織1成員

下一則

國安部賓州捕涉猥褻嫌犯 批民主黨候選人雇用非法移民 陣營否認

延伸閱讀

被控殺妻 「美國偶像」前牧師開庭 竟當場播寫給小三情歌

被控殺妻 「美國偶像」前牧師開庭 竟當場播寫給小三情歌
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯
關41年 猶他州死囚DNA不符獲保釋

關41年 猶他州死囚DNA不符獲保釋

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
全美最大連鎖自助餐廳「黃金牧場」為了維持獲利，必須嚴格控管成本，減少食物浪費，並促進客流量。(取材自Golden Corral官方臉書)

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

2026-10-03 01:58

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應