遇害紐時跨性別主管「曾懷孕」 疑遭華裔妻虐待流產
紐約時報主管麥肯錫生前曾指控妻子長期家暴，法庭文件更披露他在2014年懷孕期間遭虐待並疑因此失去孩子，之後又遭岳父母槍殺。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約時報主管麥肯錫生前曾指控妻子長期家暴，法庭文件更披露他在2014年懷孕期間遭虐待並疑因此失去孩子，之後又遭岳父母槍殺。
紐約時報主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)疑遭華裔岳父母槍殺案，法庭文件陸續披露他遭到妻子「家暴」經歷。
加州郵報(California Post)查閱一份2025年12月的法庭文件得悉，跨性別的麥肯錫2014年曾經懷孕，其間遭到妻子甘蒂絲．張(Candice Jang，音譯)虐待。兩人當時正為離婚及子女監護權打官司。
麥肯錫在法庭上聲稱懷孕期間，「害怕甘蒂絲會傷害我和孩子，但作為一個懷孕的跨性別男性，實在無處可去。」
「我懷孕期間，甘蒂絲經常和我吵架，因為她嫉妒我懷了孩子」，「她強迫我睡在客廳沙發上，而她自己睡在床上。有一次她扔杯子砸中我的肚子。」
根據每日郵報(Daily Mail)報導，2014年11月，麥肯錫懷上了甘蒂絲透過試管嬰兒方式獲得的胚胎。麥肯錫最初建議使用他本人的卵，但甘蒂絲說不想生一個帶有他「糟糕基因」的孩子。
到了2015年，麥肯錫懷孕22周時開始出現嚴重的噁心症狀。此時兩人從柏克萊(Berkeley)搬到聖荷西(San Jose)，麥肯錫說「儘管雇了搬家公司，甘蒂絲還是強迫我搬重物，搬家結束後發現自己開始出血。」
去醫院檢查途中，甘蒂絲一直對他破口大罵。儘管兒子出生了，但不到一個小時就夭折，麥肯錫「確信被迫搬運重物引發早產並導致兒子死亡。」
他在法庭上還講述了其他恐怖家暴經歷，包括2013年8月，「她用平底鍋打我的頭，威脅說除非我吃掉她在地上撿到的一隻死蟑螂，否則就要一直打我，最終她強迫我把整隻吃掉」。
40歲的麥肯錫9月26日遭77歲岳父母張壽勇(Shouyong Zhang，音譯)和陳世麗(Shili Chen，音譯)槍殺，兩人被控一級謀殺和共謀罪等多項罪名，首次提審後目前還在羈押，10月19日將再次出庭。
法庭文件顯示，甘蒂絲指控麥肯錫體罰子女；麥肯錫則稱岳母對他及一個孩子作出反多元性別的侮辱言語。
他表示懷孕時害怕妻子傷害自己與孩子，稱對方常因嫉妒而爭吵、逼他睡沙發，甚至曾把杯子砸向他的肚子，整段孕期充滿恐懼與壓力。 報導指出，他在懷孕22周時被迫搬重物後開始出血，去醫院途中仍遭妻子辱罵；兒子雖出生，但不到1個小時即夭折，他認為重物搬運引發早產。 麥肯錫9月26日遭77歲岳父母槍殺，兩人被控一級謀殺和共謀等罪名，首次提審後仍被羈押，並將於10月19日再次出庭。
精華 FAQ
他表示懷孕時害怕妻子傷害自己與孩子，稱對方常因嫉妒而爭吵、逼他睡沙發，甚至曾把杯子砸向他的肚子，整段孕期充滿恐懼與壓力。
報導指出，他在懷孕22周時被迫搬重物後開始出血，去醫院途中仍遭妻子辱罵；兒子雖出生，但不到1個小時即夭折，他認為重物搬運引發早產。
麥肯錫9月26日遭77歲岳父母槍殺，兩人被控一級謀殺和共謀等罪名，首次提審後仍被羈押，並將於10月19日再次出庭。
上一則