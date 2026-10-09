法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產

遭中國籍的岳父母聯手槍殺的前紐約時報主管麥肯錫，法庭文件陸續披露他遭到妻子「家暴」的經歷。（取自領英）

AI摘要 文章摘要整理： 法院文件披露，遇害的紐時跨性主管麥肯錫曾在懷孕期間疑遭妻子虐待，並稱因此早產喪子；其後他又在9月26日遭岳父母槍殺，案件持續延燒。

紐約時報 主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)疑遭華裔 岳父母槍殺案，法庭文件陸續披露他遭到妻子「家暴」經歷。

加州郵報(California Post)查閱一份2025年12月的法庭文件得悉，跨性別 的麥肯錫2014年曾經懷孕，其間遭到妻子甘蒂絲‧張(Candice Jang，音譯)虐待。兩人當時正為離婚及子女監護權打官司。

麥肯錫在法庭上聲稱懷孕期間，「害怕甘蒂絲會傷害我和孩子，但作為一個懷孕的跨性別男性，實在無處可去。」

「我懷孕期間，甘蒂絲經常和我吵架，因為她嫉妒我懷了孩子」，「她強迫我睡在客廳沙發上，而她自己睡在床上。有一次她扔杯子砸中我的肚子。」

根據每日郵報(Daily Mail)報導，2014年11月，麥肯錫懷上了甘蒂絲透過試管嬰兒方式獲得的胚胎。麥肯錫最初建議使用他本人的卵，但甘蒂絲說不想生一個帶有他「糟糕基因」的孩子。

到了2015年，麥肯錫懷孕22周時開始出現嚴重的噁心症狀。此時兩人從柏克萊(Berkeley)搬到聖荷西(San Jose)，麥肯錫說「儘管雇了搬家公司，甘蒂絲還是強迫我搬重物，搬家結束後發現自己開始出血。」

去醫院檢查途中，甘蒂絲一直對他破口大罵。儘管兒子出生了，但不到一個小時就夭折，麥肯錫「確信被迫搬運重物引發早產並導致兒子死亡。」

他在法庭上還講述了其他恐怖家暴經歷，包括2013年8月，「她用平底鍋打我的頭，威脅說除非我吃掉她在地上撿到的一隻死蟑螂，否則就要一直打我，最終她強迫我把整隻吃掉」。

40歲的麥肯錫9月26日遭77歲岳父母張壽勇(Shouyong Zhang，音譯)和陳世麗(Shili Chen，音譯)槍殺，兩人被控一級謀殺和共謀罪等多項罪名，首次提審後目前還在羈押，10月19日將再次出庭。

法庭文件顯示，甘蒂絲指控麥肯錫體罰子女；麥肯錫則稱岳母對他及一個孩子作出反多元性別的侮辱言語。