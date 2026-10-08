南卡多家按摩店涉人口販運 員工低薪被迫住店…多名華人遭控罪
南卡州格林維爾郡警方聯手破獲9家按摩店人口販運與賣淫案，指控員工低薪、住店受限並被迫提供性服務，至少8人遭起訴且後續調查仍在擴大。
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南卡州格林維爾郡警方聯手破獲9家按摩店人口販運與賣淫案，指控員工低薪、住店受限並被迫提供性服務，至少8人遭起訴且後續調查仍在擴大。
南卡羅來納州格林維爾郡(Greenville County)日前破獲一起大規模按摩店人口販運及賣淫案，涉及九家按摩店，至少八人面臨刑事指控，其中疑包括七名華人。警方稱，部分按摩店員工薪資低於最低工資，被迫住在店內且受到行動限制；該郡警方另辨識出七名疑似人口販運受害者，部分受害者被要求提供性服務，以換取金錢或住宿。
這項調查由莫爾丁警局(Mauldin Police Department)、格林維爾郡警長辦公室、辛普森維爾警局(Simpsonville Police Department)及南卡州執法局(SLED)等單位聯手進行。
案件最早可追溯至2025年4月。莫爾丁警方當時接獲報案，稱有人在U Relax Massage遭到攻擊。警方隨後派臥底警員進入店內接受按摩，警方稱，警員在按摩過程中遭到不當性接觸，一名員工隨後因涉嫌賣淫被捕。
今年6月，警方又接獲Tokyo Spa涉嫌非法經營按摩業務的線報。調查發現Tokyo Spa、Ocean Breeze Massage(前身為U Relax Massage)及Minami Massage部分工作人員沒有按摩師執照，警方並指稱這些員工所得低於最低工資，被迫住在按摩店內，行動受到限制。
南卡適用聯邦最低工資每小時7.25元。不過警方沒有公布涉案員工實際獲得多少薪資。
9月23日，多個執法單位聯合對六處地點執行搜索令，莫爾丁警方當天逮捕五人。41歲趙安娜(Anna Zhao，以下均為音譯)為Tokyo Spa及Minami Massage業主，被控人口販運及賣淫；42歲莫菲(Christopher Michael Morphy)被警方稱為與趙安娜有關聯的人士，也被控人口販運及賣淫。
51歲蔡蓮英(Lianying Cai)及55歲何紅蓮(Honglian He)為Ocean Breeze Massage共同業主，55歲顧月蓮(Yuelian Gu)、53歲唐菊芬(Jufen Tang)均被控賣淫。
與此同時，格林維爾郡警長辦公室也在調查相關按摩店。隨著兩條調查線交換情報，案件擴大至當地九家按摩店。
其中51歲蔡秀琴(Xiuqin Cai)被控四項賣淫罪、人口販運、涉逾10萬元非法活動所得及刑事共謀罪；51歲張茂義(Maoyi Zhang)被控兩項涉超過10萬元非法活動所得的金融交易及刑事共謀罪。
案件目前仍在進行，警方不排除後續出現更多指控或執法行動。
警方指涉案按摩店涉及人口販運、賣淫與非法經營按摩業務，部分員工被低薪僱用、被迫住在店內，並疑似被要求提供性服務或接受行動限制。 調查由莫爾丁警局、格林維爾郡警長辦公室、辛普森維爾警局及南卡州執法局等單位合作進行，並在9月23日對6處地點執行搜索令。 目前至少8人面臨指控，包括多名華人業主與員工，罪名涵蓋人口販運、賣淫、非法所得與共謀；警方表示案件仍在進行，不排除再增新指控。
精華 FAQ
警方指涉案按摩店涉及人口販運、賣淫與非法經營按摩業務，部分員工被低薪僱用、被迫住在店內，並疑似被要求提供性服務或接受行動限制。
調查由莫爾丁警局、格林維爾郡警長辦公室、辛普森維爾警局及南卡州執法局等單位合作進行，並在9月23日對6處地點執行搜索令。
目前至少8人面臨指控，包括多名華人業主與員工，罪名涵蓋人口販運、賣淫、非法所得與共謀；警方表示案件仍在進行，不排除再增新指控。
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