涉虐21娃案／宣國軍以洋人政要命名子女 用購物袋裝大量現金
宣國軍與妻子Silvia Zhang因涉虐21娃案被捕，知情者描述其家中現金充裕、子女眾多且教育管教嚴格，私下則自稱政壇人物、作風張揚。
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宣國軍與妻子Silvia Zhang因涉虐21娃案被捕，知情者描述其家中現金充裕、子女眾多且教育管教嚴格，私下則自稱政壇人物、作風張揚。
被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍和Silvia Zhang 6日被捕，據認識宣國軍人士表示，宣國軍性格和行為處事存在不同兩面，對外和善慷慨，對內好為人師，且喜歡用現金平事。
據可靠消息，宣國軍家裡常存有大量現金，都是用LV包那種大購物袋裝著，有時給人薪水或拿錢，都是直接拿一疊丟給對方。他家保母來去的人數很多，一個保母通常負責兩個小孩，家裡差不多10多個保母。這些小孩不管男女都是平頭，穿的衣服乾淨整齊，外表看不來任何異常，且每個小孩都有齊全檔案，記錄各種醫療記錄。
這些小孩平時早上6、7時就開始學習數學、英文、中文和功夫，不管年紀大小，都一起學習。保母讓小孩叫他和Silvia Zhang為「Father」和「Mother」，但小孩看到兩人沒有特別表情，日常教育多是採取中國式的不打不成材的邏輯。因為宣國軍有皮膚疾病，因此有些小孩也被遺傳。
宣國軍私下和其低調外表不同，他私下言辭很張揚，尤其喝醉酒，會強調自己是一個人物，自稱是共和黨大金主，是川普總統顧問團。保母們和Silvia都管他叫宣老師，20多個小孩的名字，多是用洋人政治家命名，如柯林頓或德國總理的名字等等，因此很多保母根本記不住這些孩子的名字。8月還有新生兒出生，因此總體孩子人數超過21個，現在人數不可知。
一位不具名僑領表示，大家都叫他「老宣」，他平時不愛講話但人很和善，尤其慷慨大方，對華人社團活動很熱心，也支持贊助，通常捐款都是萬元計算，有時甚至捐5萬元，因此他在很多華人社團都有一席之地。這幾年他生病，最近尤其嚴重，不怎麼出來參加活動，即使出來也只是打個招呼就走，前段時間他還把檢方說他沒有罪的東西給大家看。
6日出庭時，宣國軍頂著光頭，稱罹患白血病。
不具名的僑領說，宣國軍雖然和善，但性格有孤傲一面，從來沒有請大家去他家裡做客，也沒在活動場合見過Silvia Zhang，大家都震驚他們竟然有20多個小孩。宣國軍平常外表穿戴沒有特別奢華，都比較隨便，但據稱他中國也不太能回去。
兩人因被控合謀虐童而遭逮捕，並在6日出庭。報導聚焦其家中多名子女與保母管理情況，以及外界對其雙面性格的描述。 知情者稱他家裡常放有大量現金，甚至用LV大購物袋裝著；發薪水或拿錢時，常直接拿一疊現金交給對方，作風非常直接。 孩子們多在早上6、7時開始學數學、英文、中文和功夫，保母稱呼父母為Father、Mother；部分孩子以柯林頓等洋人政治人物命名，總數超過21個。
精華 FAQ
兩人因被控合謀虐童而遭逮捕，並在6日出庭。報導聚焦其家中多名子女與保母管理情況，以及外界對其雙面性格的描述。
知情者稱他家裡常放有大量現金，甚至用LV大購物袋裝著；發薪水或拿錢時，常直接拿一疊現金交給對方，作風非常直接。
孩子們多在早上6、7時開始學數學、英文、中文和功夫，保母稱呼父母為Father、Mother；部分孩子以柯林頓等洋人政治人物命名，總數超過21個。
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